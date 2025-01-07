Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Kỹ Thuật VNCN E&C (VNCN E&C) làm việc tại Hòa Bình thu nhập 500 - 1,000 USD

Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C ( VINACONEX E&C) hiện đang tuyển dụng kỹ sư xây dựng tốt nghiệp các chuyên ngành Cầu, Đường, Hạ tầng Giao thông, Kinh tế Xây dựng, Thiết kế Cầu đường, QS/QC, Trắc đạc, Máy xây dựng .. cho các gói thầu dự án Xây dựng Cầu đường lớn (Giá trị gói thầu từ khoảng 1000 tỷ).

Địa điểm các dự án tại: Hải Phòng, Hà Nội, Hòa Bình, Hưng Yên, Vũng Tàu, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau...

- Công ty có tuyển kỹ sư mới tốt nghiệp.

Mô tả công việc:

- Hiểu quy trình làm việc, nắm vững các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định về chất lượng áp dụng đối với công trình xây dựng Cầu Đường, hạ tầng giao thông.

- Giám sát chất lượng thi công, giám sát tiến độ và biện pháp thi công.

- Thực hiện công tác giám sát các hạng mục được phân công, giải quyết và có biện pháp xử lý kịp thời các vướng mắc, sự cố thi công trên công trường

- Thực hiện hồ sơ giấy tờ trong công tác quản lý chất lượng vật tư, vật liệu, chất lượng thi công liên quan đến Chủ đầu tư, tư vấn giám sát, với các Nhà thầu phụ.

- Kiểm tra theo dõi hồ sơ thiết kế, giám sát thi công theo hồ sơ thiết kế.

- Kiểm soát tiến độ và chất lượng, hiệu quả kinh tế của dự án.

- Đảm bảo về an toàn lao động và vệ sinh mội trường...