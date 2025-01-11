Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT làm việc tại Hải Phòng thu nhập 13 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT
Ngày đăng tuyển: 11/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/02/2025
Kỹ sư hiện trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hiện trường Tại CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT

Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Cảng Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

• Thực hiện các thủ tục thông quan cho lô hàng Xuất, nhập khẩu;
• Liên hệ các cơ quan ban ngành để nộp chứng từ Phyto, C/O, kiểm dịch thực vật,…;
• Chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc giao nhận hàng hóa, chứng từ cho hãng tàu, khách hàng và xử lý các vấn đề liên quan tới lô hàng;
• Hỗ trợ các bộ phận khác về việc giao nhận chứng từ;
• Hoàn tất bảng kê chi phí lô hàng và bàn giao bộ chứng từ xuất nhập khẩu cho kế toán. Báo cáo chi tiết giao nhận hàng trong tháng;
• Chi tiết sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn.
Địa điểm làm việc: Làm việc tại cảng Hải Phòng.
职位描述：
• 办理货物进出口的通关手续；
• 联系职能机构提交 Phyto 文件，C/O，植物检疫等；
• 负责检查和监控向船务公司和客户交付的货物和文件，并处理与运输相关的问题；
• 支持其他部门的文件传递；
• 完成装运成本清单并将进出口文件递交给财务。完成当月交货和收货的详细报告；
• 其它细节将在面试时直接沟通
工作地点：在海防港口工作。

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 58/4 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hoà, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

