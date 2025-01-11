Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT làm việc tại Hải Phòng thu nhập 13 - 18 Triệu

• Thực hiện các thủ tục thông quan cho lô hàng Xuất, nhập khẩu;

• Liên hệ các cơ quan ban ngành để nộp chứng từ Phyto, C/O, kiểm dịch thực vật,…;

• Chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc giao nhận hàng hóa, chứng từ cho hãng tàu, khách hàng và xử lý các vấn đề liên quan tới lô hàng;

• Hỗ trợ các bộ phận khác về việc giao nhận chứng từ;

• Hoàn tất bảng kê chi phí lô hàng và bàn giao bộ chứng từ xuất nhập khẩu cho kế toán. Báo cáo chi tiết giao nhận hàng trong tháng;

• Chi tiết sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Địa điểm làm việc: Làm việc tại cảng Hải Phòng.

职位描述：

• 办理货物进出口的通关手续；

• 联系职能机构提交 Phyto 文件，C/O，植物检疫等；

• 负责检查和监控向船务公司和客户交付的货物和文件，并处理与运输相关的问题；

• 支持其他部门的文件传递；

• 完成装运成本清单并将进出口文件递交给财务。完成当月交货和收货的详细报告；

• 其它细节将在面试时直接沟通

工作地点：在海防港口工作。