Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT làm việc tại Hải Phòng thu nhập 13 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hiện trường Tại CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT
- Hải Phòng: Cảng Hải Phòng
Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 13 - 18 Triệu
• Thực hiện các thủ tục thông quan cho lô hàng Xuất, nhập khẩu;
• Liên hệ các cơ quan ban ngành để nộp chứng từ Phyto, C/O, kiểm dịch thực vật,…;
• Chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc giao nhận hàng hóa, chứng từ cho hãng tàu, khách hàng và xử lý các vấn đề liên quan tới lô hàng;
• Hỗ trợ các bộ phận khác về việc giao nhận chứng từ;
• Hoàn tất bảng kê chi phí lô hàng và bàn giao bộ chứng từ xuất nhập khẩu cho kế toán. Báo cáo chi tiết giao nhận hàng trong tháng;
• Chi tiết sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn.
Địa điểm làm việc: Làm việc tại cảng Hải Phòng.
职位描述：
• 办理货物进出口的通关手续；
• 联系职能机构提交 Phyto 文件，C/O，植物检疫等；
• 负责检查和监控向船务公司和客户交付的货物和文件，并处理与运输相关的问题；
• 支持其他部门的文件传递；
• 完成装运成本清单并将进出口文件递交给财务。完成当月交货和收货的详细报告；
• 其它细节将在面试时直接沟通
工作地点：在海防港口工作。
Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT
