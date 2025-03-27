Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 20 - 35 Triệu

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 27/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/04/2025
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Mức lương
20 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

- Làm việc trực tiếp với nhóm Nhật Bản và làm cầu nối giao tiếp với nhóm phát triển Việt Nam
- Tiến hành các buổi điều trần về yêu cầu, lập tài liệu và làm rõ dựa trên nhu cầu của khách hàng
- Truyền đạt rõ ràng các yêu cầu cho nhóm phát triển và xử lý các câu hỏi và trả lời liên quan đến phát triển
- Hỗ trợ các PM người Nhật Bản theo dõi tiến độ dự án, giải quyết vấn đề và phối hợp
- Tạo và thực hiện các trường hợp thử nghiệm để xác thực các mục tiêu
- Thúc đẩy các cuộc họp hiệu quả giữa các nhóm Nhật Bản và Việt Nam
- Cung cấp các bản cập nhật thường xuyên và đề xuất cải tiến cho khách hàng
- Tham gia đào tạo nội bộ và các hoạt động phát triển nhân viên theo chỉ đạo của giám sát viên

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học
- Trình độ tiếng Nhật: N2 trở lên (nói, đọc, viết)
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về BRSE
- Hiểu biết cơ bản về phát triển front-end hoặc back-end
- Có kiến thức cơ bản về quy trình phát triển phần mềm
- Có khả năng phân tích hệ thống và yêu cầu kinh doanh

Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- 100% lương trong thời gian thử việc 2 tháng
- Lương tháng thứ 13 và tiền thưởng theo hiệu suất
- 15–18 ngày nghỉ phép có lương mỗi năm (sau 1 năm làm việc)
- Công ty cung cấp MacBook/Laptop để làm việc
- Hỗ trợ học ngôn ngữ tiếng Nhật và tiếng Anh
- Đánh giá hiệu suất và đánh giá lương hai lần một năm
- Toàn bộ lương gộp cho tất cả các khoản tính bảo hiểm
- Giải thưởng hiệu suất hàng quý và hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 704 Zen Plaza, 56 Nguyen Trai St, Dist1, Ho Chi Minh City

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

