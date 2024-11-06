Tuyển Bưu chính Viễn thông Trường Đại học CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 84C Nguyễn Thanh Bình, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Bưu chính Viễn thông Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia các khóa đào tạo giảng viên thiết kế vi mạch (Train-the-Trainers) của Trường và đối tác.

Tham gia xây dựng, vận hành và quản lý IC Design Lab theo sự phân công.

Tham gia xây dựng hồ sơ đề án mở ngành liên quan đến thiết kế vi mạch, như Kỹ thuật điện tử hay Kỹ thuật máy tính (ECE)

Chuẩn bị và tham gia giảng dạy và nghiên cứu về thiết kế điện tử và vi mạch

Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của Trưởng khoa và theo sự điều động của Ban Giám hiệu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Tốt nghiệp Kỹ sư, Thạc sĩ, Tiến sĩ, thuộc các ngành Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật máy tính, Điện tử viễn thông hoặc các chuyên ngành tương đương.

Ưu tiên người tốt nghiệp ĐH, ThS, TS ở các trường ĐH Bách Khoa, ĐH Công nghệ, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Học viện kỹ thuật quân sự hoặc các nước tiên tiến.

Có kinh nghiệm sử dụng công cụ tự động hóa thiết kế điện tử (EDA) là lợi thế.

Có kinh nghiệm giảng dạy đại học môn học về thiết kế điện tử là một lợi thế (Ưu tiên tuyển dụng từ nguồn giảng viên từ Đại học Bách Khoa Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ (ĐHQGHN) và Học viện Kỹ thuật Quân sự).

Trình độ tiếng Anh IELTS từ 4.5 trở lên hoặc tương đương.

Ưu tiên ứng viên có khả năng giảng dạy và nghiên cứu tốt.

Yêu thích nghề thiết kế điện tử, tận tâm, nhiệt huyết với công việc.

Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có ý thức chấp hành pháp luật.

Tác phong tháo vát, cẩn thận, trung thực, khả năng chịu áp lực công việc cao

Có khả năng sáng tạo và tư duy độc lập.

Tại Trường Đại học CMC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh, sẵn sàng thỏa thuận theo năng lực, gói thu nhập năm hấp dẫn theo cơ chế Tập đoàn CMC.

Làm việc trong môi trường lành mạnh, năng động, thân thiện, có lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Được tham gia các khóa đào tạo của Trường và Tập đoàn.

Được hỗ trợ đào tạo về các chứng chỉ để nâng cao nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng chuyên môn.

Các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...).

Hưởng gói BHSK năm dành riêng cho CBNV, Giảng viên của Trường.

Chế độ thưởng các dịp Lễ, Tết Dương lịch, Tết m lịch; chế độ thưởng KPIs hàng năm.

Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của nhà trường và Tập đoàn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Đại học CMC

