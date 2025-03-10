Tuyển Kỹ thuật IT CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG KINH DOANH SỐ DBIZ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

Tuyển Kỹ thuật IT CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG KINH DOANH SỐ DBIZ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG KINH DOANH SỐ DBIZ
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG KINH DOANH SỐ DBIZ

Kỹ thuật IT

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật IT Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG KINH DOANH SỐ DBIZ

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 11D5 Khu biệt thự Thảo Nguyên, P.Long Thạnh Mỹ, Thủ Đức,Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật IT Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Cài đặt, cấu hình và duy trì các máy chủ, hệ thống và ứng dụng của công ty (bao gồm cả máy chủ vật lý và ảo).
Cài đặt, cấu hình và quản lý các hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS) như MySQL, PostgreSQL, Oracle.
Quản lý và bảo trì các hệ thống vận hành, cơ sở dữ liệu, và các dịch vụ mạng.
Giám sát hiệu suất của các cơ sở dữ liệu và thực hiện tối ưu hóa để nâng cao hiệu suất và bảo mật.
Quản lý và duy trì các sao lưu, phục hồi dữ liệu, cũng như đảm bảo tính toàn vẹn của cơ sở dữ liệu.
Xử lý sự cố, khôi phục và hỗ trợ bảo trì hệ thống cơ sở dữ liệu.
Giám sát hiệu suất hệ thống và tối ưu hóa tài nguyên để đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả.
Phối hợp với các bộ phận để triển khai, cấu hình và duy trì các phần mềm và ứng dụng nội bộ.
Thiết lập và duy trì các chính sách bảo mật hệ thống, bao gồm việc kiểm tra và vá lỗi bảo mật.
Quản lý sao lưu dữ liệu và phục hồi hệ thống khi có sự cố.
Hỗ trợ và đào tạo người dùng nội bộ về cách sử dụng hệ thống và phần mềm.
Quản lý các vấn đề mạng, cấu hình và bảo mật liên quan đến LAN, WAN, VPN và các thiết bị mạng.
Thực hiện các công việc bảo trì định kỳ và nâng cấp phần cứng, phần mềm hệ thống.
Giải quyết và khắc phục sự cố hệ thống, phần mềm, và mạng khi có sự cố xảy ra.
Tạo và duy trì tài liệu hệ thống chi tiết, bao gồm hướng dẫn sử dụng và quy trình vận hành chuẩn.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ Thông tin hoặc các lĩnh vực liên quan.
Ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm làm việc trong vai trò System Administrator & Database Admin hoặc vị trí tương đương.
Kinh nghiệm với các hệ điều hành như Linux, Windows Server, và/hoặc Unix.
Quản lý máy chủ ảo hóa (VMware, Hyper-V, hoặc KVM).
Kinh nghiệm làm việc với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu (MySQL, PostgreSQL, Oracle).
Kiến thức vững về bảo mật hệ thống và cơ sở dữ liệu.
Kinh nghiệm làm việc với các dịch vụ mạng như DNS, DHCP, VPN, Proxy, và các thiết bị mạng.
Kinh nghiệm về sao lưu và phục hồi dữ liệu hệ thống và cơ sở dữ liệu.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG KINH DOANH SỐ DBIZ Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ nghỉ (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết...)
Được định hướng và có cơ hội thăng tiến, phát triển sự nghiệp theo nguyện vọng.
Được tạo điều kiện đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng về CNTT, kỹ năng mềm,... bằng các hội nghị chuyên đề tại công ty, các khóa học tại các đơn vị đào tạo chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG KINH DOANH SỐ DBIZ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG KINH DOANH SỐ DBIZ

CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG KINH DOANH SỐ DBIZ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 11D5 khu biệt thự Thảo Nguyên, P.Long Thạnh Mỹ, Thủ Đức

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-thuat-it-thu-nhap-18-25-trieu-vnd-tai-ho-chi-minh-job333344
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Kỹ thuật IT Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Spartronics Vietnam
Tuyển Kỹ thuật IT Spartronics Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Spartronics Vietnam
Hạn nộp: 03/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Kỹ thuật IT SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm First Trust ACPA Vietnam CO., LTD
Tuyển Kỹ thuật IT First Trust ACPA Vietnam CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
First Trust ACPA Vietnam CO., LTD
Hạn nộp: 16/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Lê Thương
Tuyển Kỹ thuật IT Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Lê Thương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Lê Thương
Hạn nộp: 20/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Sài Gòn
Tuyển Kỹ thuật IT Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Sài Gòn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Sài Gòn
Hạn nộp: 16/06/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm MB Ageas Life Insurance Company Limited
Tuyển Kỹ thuật IT MB Ageas Life Insurance Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
MB Ageas Life Insurance Company Limited
Hạn nộp: 04/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Viễn thông Tin học Sun Việt
Tuyển Kỹ thuật IT Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Viễn thông Tin học Sun Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Viễn thông Tin học Sun Việt
Hạn nộp: 31/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Kỹ thuật IT Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 25/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH AoHai Technology Việt Nam
Tuyển Kỹ thuật IT Công Ty TNHH AoHai Technology Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH AoHai Technology Việt Nam
Hạn nộp: 24/05/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Ico Euro
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần Ico Euro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần Ico Euro
Hạn nộp: 30/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 36 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DOOING COFFEE LAB
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng DOOING COFFEE LAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
DOOING COFFEE LAB
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 5 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG TẬP ĐOÀN CVSA
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG TẬP ĐOÀN CVSA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG TẬP ĐOÀN CVSA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển 18 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AEV ENG VINA
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH AEV ENG VINA làm việc tại Hải Phòng thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH AEV ENG VINA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 6 ngày để ứng tuyển 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ MEVIS HEALTHCARE
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ MEVIS HEALTHCARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ MEVIS HEALTHCARE
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Tuyển Product Marketing Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Kỹ thuật IT Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Spartronics Vietnam
Tuyển Kỹ thuật IT Spartronics Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Spartronics Vietnam
Hạn nộp: 03/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Kỹ thuật IT SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm First Trust ACPA Vietnam CO., LTD
Tuyển Kỹ thuật IT First Trust ACPA Vietnam CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
First Trust ACPA Vietnam CO., LTD
Hạn nộp: 16/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Lê Thương
Tuyển Kỹ thuật IT Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Lê Thương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Lê Thương
Hạn nộp: 20/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Sài Gòn
Tuyển Kỹ thuật IT Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Sài Gòn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Sài Gòn
Hạn nộp: 16/06/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm MB Ageas Life Insurance Company Limited
Tuyển Kỹ thuật IT MB Ageas Life Insurance Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
MB Ageas Life Insurance Company Limited
Hạn nộp: 04/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Viễn thông Tin học Sun Việt
Tuyển Kỹ thuật IT Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Viễn thông Tin học Sun Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Viễn thông Tin học Sun Việt
Hạn nộp: 31/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Kỹ thuật IT Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 25/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH AoHai Technology Việt Nam
Tuyển Kỹ thuật IT Công Ty TNHH AoHai Technology Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH AoHai Technology Việt Nam
Hạn nộp: 24/05/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ thuật IT SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm