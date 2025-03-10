Tuyển Kỹ thuật IT CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG KINH DOANH SỐ DBIZ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 11D5 Khu biệt thự Thảo Nguyên, P.Long Thạnh Mỹ, Thủ Đức,Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Cài đặt, cấu hình và duy trì các máy chủ, hệ thống và ứng dụng của công ty (bao gồm cả máy chủ vật lý và ảo).

Cài đặt, cấu hình và quản lý các hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS) như MySQL, PostgreSQL, Oracle.

Quản lý và bảo trì các hệ thống vận hành, cơ sở dữ liệu, và các dịch vụ mạng.

Giám sát hiệu suất của các cơ sở dữ liệu và thực hiện tối ưu hóa để nâng cao hiệu suất và bảo mật.

Quản lý và duy trì các sao lưu, phục hồi dữ liệu, cũng như đảm bảo tính toàn vẹn của cơ sở dữ liệu.

Xử lý sự cố, khôi phục và hỗ trợ bảo trì hệ thống cơ sở dữ liệu.

Giám sát hiệu suất hệ thống và tối ưu hóa tài nguyên để đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả.

Phối hợp với các bộ phận để triển khai, cấu hình và duy trì các phần mềm và ứng dụng nội bộ.

Thiết lập và duy trì các chính sách bảo mật hệ thống, bao gồm việc kiểm tra và vá lỗi bảo mật.

Quản lý sao lưu dữ liệu và phục hồi hệ thống khi có sự cố.

Hỗ trợ và đào tạo người dùng nội bộ về cách sử dụng hệ thống và phần mềm.

Quản lý các vấn đề mạng, cấu hình và bảo mật liên quan đến LAN, WAN, VPN và các thiết bị mạng.

Thực hiện các công việc bảo trì định kỳ và nâng cấp phần cứng, phần mềm hệ thống.

Giải quyết và khắc phục sự cố hệ thống, phần mềm, và mạng khi có sự cố xảy ra.

Tạo và duy trì tài liệu hệ thống chi tiết, bao gồm hướng dẫn sử dụng và quy trình vận hành chuẩn.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ Thông tin hoặc các lĩnh vực liên quan.

Ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm làm việc trong vai trò System Administrator & Database Admin hoặc vị trí tương đương.

Kinh nghiệm với các hệ điều hành như Linux, Windows Server, và/hoặc Unix.

Quản lý máy chủ ảo hóa (VMware, Hyper-V, hoặc KVM).

Kinh nghiệm làm việc với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu (MySQL, PostgreSQL, Oracle).

Kiến thức vững về bảo mật hệ thống và cơ sở dữ liệu.

Kinh nghiệm làm việc với các dịch vụ mạng như DNS, DHCP, VPN, Proxy, và các thiết bị mạng.

Kinh nghiệm về sao lưu và phục hồi dữ liệu hệ thống và cơ sở dữ liệu.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG KINH DOANH SỐ DBIZ Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ nghỉ (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết...)

Được định hướng và có cơ hội thăng tiến, phát triển sự nghiệp theo nguyện vọng.

Được tạo điều kiện đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng về CNTT, kỹ năng mềm,... bằng các hội nghị chuyên đề tại công ty, các khóa học tại các đơn vị đào tạo chuyên nghiệp

