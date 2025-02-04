Tuyển Kỹ thuật IT Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Song Toàn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Song Toàn
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Song Toàn

Kỹ thuật IT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật IT Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Song Toàn

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 303 Quốc Lộ 13

- P. Hiệp Bình Phước

- Q. Thủ Đức

- Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật IT Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Quản lý các kênh TikTok và TikTok Shop của công ty.
Lên kế hoạch và triển khai chiến dịch Marketing trên Tiktok và TikTok shop;
Lên kế hoạch và triển khai chiến dịch bán hàng trên TikTok shop.
Sáng tạo nội dung, ý tưởng và cùng team Content sản xuất, quay, dựng Video trên Tiktok;
Xử lý các vấn đề của gian hàng;
Xây dựng và vận hành các Tiktok shop mới theo yêu cầu của công ty;
Theo dõi và nắm được các chính sách của Tiktok và các hoạt động trên nền tảng Tiktok.
Tìm kiếm, quản lý, sắp xếp, đánh giá đội Live stream của công ty.
Phụ trách sắp xếp công việc liên quan đến đơn hàng, giao hàng, đội Live stream.
Thực hiện các báo cáo và công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có hiểu biết nhất định về Tiktok. Am hiểu và thành thạo về Tiktok là lợi thế.
Hiểu biết và có kỹ năng sử dụng các phần mềm chỉnh sửa, cắt ghép ảnh, video cơ bản.
Có kinh nghiệm xây dựng và quản lý cửa hàng trên Tiktok shop và 1 trong các sàn thương mại điện tử: Shopee, Lazada, Tiki, ...
Kỹ năng xây dựng chiến lược quảng cáo trực tuyến, kế hoạch quảng cáo TikTok. Có kinh nghiệm chạy Ads đa nền tảng.
Phù hợp với giá trị cốt lõi của công ty: Đạo đức, Vui vẻ, nhanh nhẹn, chủ động, linh hoạt và luôn đặt lợi ích chung lên trên.
Nhanh nhẹn, ham học hỏi và lòng cầu tiến trong công việc, chịu khó cập nhật liên tục các tính năng mới của TikToK cũng như các ứng dụng liên quan đến công việc.

Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Song Toàn Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 9 – 11 triệu
Môi trường làm việc thoải mái, hòa đồng, nhiệt huyết.
Thưởng % doanh thu từ kinh doanh.
Xét tăng lương định kỳ.
Lương tháng 13.
Được đóng bảo hiểm, du lịch hàng năm cùng công ty.
Khám sức khỏe định kỳ hằng năm.
Các chế độ phúc lợi khác.
Được cử tham gia các khóa học đào tạo nâng cao kỹ năng phục vụ công việc.
Thông tin khác:
Địa điểm làm việc: 303 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP.HCM
Giờ làm việc:
Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 (từ thứ 2 đến thứ 6), 8h00 – 12h00 (thứ bảy)
Giờ nghỉ trưa: 12h00 - 13h00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Song Toàn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Song Toàn

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 303 Quốc Lộ 13 - P. Hiệp Bình Phước - Q. Thủ Đức - Hồ Chí Minh

