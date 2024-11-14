Tuyển Kỹ thuật IT Công Ty Cổ Phần Công Nghệ UNIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật IT Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tham gia vận hành kĩ thuật những event với quy mô lớn, gặp gỡ nhiều Agency chuyên nghiệp.

• Kết nối hệ thống âm thanh, Mixer.

• Cài đặt những tuỳ chọn trong các platform họp trực tuyến như (Webex, Zoom, MS Team)

• Convert hình ảnh từ Camera lên Platfrom trực tuyến

• Xử lý Video hậu kì theo yêu cầu của Khách Hàng

• Tạo những Presentation Online cho Khách Hàng Test.

• Kiểm tra tốc độ đường truyền theo các Server quốc tế được chỉ định.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

•Tốt nghiệp: Truyền thông, Đa Phương Tiện, Công nghệ thông tin, Kĩ thuật máy tính hoặc các chuyên ngành có liên quan.

• Edit video và setup máy quay ở mức khá.

•Kinh nghiệm setup kĩ thuật event, điều hành livestream là lợi thế.

•Có kiến thức tốt về máy quay, Camera Sony hoặc Panasonic là lợi thế.

•Có kĩ năng sử dụng và thao tác trên máy tính.

• Có thể sử dụng Power Point.

• Có kiến thức và tương tác tốt với phần cứng máy tính (VGA, các đầu ra tín hiệu hình ảnh và âm thanh trên máy tính,...).

• Sử dụng tốt hoặc có kiến thức về Camera, các phần mềm thu phát và xử lí hình ảnh, video như VMIX, Camtasia, Photoshop, ...

• Có kiến thức về hệ thống âm thanh (Hiệu chỉnh Mixer, chuẩn dây âm thanh, kết nối và xuất âm thanh từ thiết bị máy tính với mixer, ...)

• Am hiểu hoặc đã từng sử dụng các platform meeting trực tuyến như Webex, Zoom, Youtube,...

• Có kinh nghiệm sử dụng qua các Presentation Software Online (AhaSlide, Kahoot, Slido,...) là một lợi thế.

• Thân thiện, nhanh nhẹn và hoạt bát.

• Có tinh thần học hỏi.

•Sẵn sàng đi công tác thường xuyên, đáp ứng được thời gian làm việc đặc thù của ngành sự kiện.

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ UNIT Thì Được Hưởng Những Gì

•Trải nghiệm làm việc với các khách hàng lớn trong ngành dược tại Việt Nam.

• Cơ hội làm việc tại các khách sạn 5 Sao và các trung tâm Event lớn trong cả nước.

• Môi trường làm việc thân thiện & thoải mái.

• Phần thưởng cho các dự án và hiệu quả trong công việc.

• Tham gia company trip, các hoạt động nhóm và hoạt động cộng đồng.

• Lương tháng 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ UNIT

