Tuyển Kỹ thuật IT Công ty Cổ phần Đồng Tâm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Đồng Tâm
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Công ty Cổ phần Đồng Tâm

Kỹ thuật IT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật IT Tại Công ty Cổ phần Đồng Tâm

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 233 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, Hồ Chí Minh, Quận 6

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật IT Với Mức Lương Thỏa thuận

– Hướng dẫn cho người sử dụng hệ thống ERP Phân hệ FICO.
– Phân tích hệ thống, cung cấp giải pháp quản lý FICO để giải quyết các nhu cầu của người dùng.
– Viết FS cho tính năng, quy trình, báo cáo mới để ABAP lập trình.
– Cấu hình hệ thống cho tính năng mới sẳn có và làm yêu cầu TR hệ thống chính.
– Xử lý lỗi, khắc phục sự cố hệ thống ERP được yêu cầu bởi người dùng cuối khi vận hành.
– Tham gia các dự án tích hợp liên quan đến SAP.
– Thực hiện nghiên cứu đề xuất ý kiến cải tiến hệ thống giúp giảm thao tác, rút ngắn thời gian và khai thác dữ liệu SAP hiệu qủa.
– Viết tài liệu sử dụng và hướng dẫn thao tác các bước cho người sử dụng hệ thống ERP.
– Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ, tuổi từ 25-35
- Tốt nghiệm Đại học trở lên chuyên ngànhCNTT hoặc Kinh tế, Quản trị kinh doanh,.. hoặc các chuyên ngành khác có liên quan
- Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Có kinh nghiệm triển khai và vận hành phân hệ FICO
- Am hiểu quy trình trên SAP
- Hiểu biết về lập trình, các hệ quản trị CSDL
- Có khả năng viết tài liệu phân tích yêu cầu, tài liệu phân tích nghiệm vụ (URD, FS,...)
- Nắm vững các kỹ thuật thu thập & phân tích, diễn giải, đánh giá thông tin, nghiệp vụ của người dùng.

Tại Công ty Cổ phần Đồng Tâm Thì Được Hưởng Những Gì

– Lương: thỏa thuận theo năng lực cá nhân đóng góp (3P).
– Thưởng: hiệu suất lao động, thưởng KPI tháng/ quý/ năm, thưởng dự án,...
– Quản lý theo hiệu quả công việc, tôn trọng ý kiến, sáng kiến, cải tiến
– Được tham gia đa dạng các khóa đào tạo hàng tuần (đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài)
– Tham gia BHXH, BHYT, Công đoàn, Bảo hiểm tai nạn 24/24 ... đầy đủ theo Luật định
– Chính sách mua hàng chiết khấu dành cho CB. CNV.
– Các khoản phụ cấp và phúc lợi: Khám sức khoẻ định kỳ hằng năm; Hỗ trợ ăn sáng, ăn trưa, ăn chay; 13 ngày nghỉ/ năm (nghỉ ngày sinh nhật), ...
– Công cụ làm việc: hệ thống quản lý SAP, ERP, IBPM, Microsoft Office 365, hệ thống quy trình quy định ISO, phương tiện di chuyển,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đồng Tâm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đồng Tâm

Công ty Cổ phần Đồng Tâm

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 236A Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, Ho Chi Minh City, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

