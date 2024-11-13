Tuyển Kỹ thuật IT Union Technology Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kỹ thuật IT Union Technology Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Union Technology Corporation
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Union Technology Corporation

Kỹ thuật IT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật IT Tại Union Technology Corporation

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 374 Võ Văn Tần, phường 5,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật IT Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tham gia vận hành kĩ thuật những event với quy mô lớn, gặp gỡ nhiều Agency chuyên nghiệp.
• Kết nối hệ thống âm thanh, Mixer.
• Cài đặt những tuỳ chọn trong các platform họp trực tuyến như (Webex, Zoom, MS Team)
• Convert hình ảnh từ Camera lên Platfrom trực tuyến
• Xử lý Video hậu kì theo yêu cầu của Khách Hàng
• Tạo những Presentation Online cho Khách Hàng Test.
• Kiểm tra tốc độ đường truyền theo các Server quốc tế được chỉ định.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

•Tốt nghiệp: Truyền thông, Đa Phương Tiện, Công nghệ thông tin, Kĩ thuật máy tính hoặc các chuyên ngành có liên quan.
• Edit video và setup máy quay ở mức khá.
•Sẵn sàng đi công tác thường xuyên, đáp ứng được thời gian làm việc đặc thù của ngành sự kiện.

Tại Union Technology Corporation Thì Được Hưởng Những Gì

•Trải nghiệm làm việc với các khách hàng lớn trong ngành dược tại Việt Nam.
• Tham gia vận hành kĩ thuật những event với quy mô lớn, gặp gỡ nhiều Agency chuyên nghiệp.
• Cơ hội làm việc tại các khách sạn 5 Sao và các trung tâm Event lớn trong cả nước.
• Môi trường làm việc thân thiện & thoải mái.
• Phần thưởng cho các dự án và hiệu quả trong công việc.
• Tham gia company trip, các hoạt động nhóm và hoạt động cộng đồng.
• Lương tháng 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Union Technology Corporation

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Union Technology Corporation

Union Technology Corporation

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Floor 5 &10 - Nikko Building, 374-374B Vo Van Tan Street, Ward 5, District 3, HCM City, Vietnam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

