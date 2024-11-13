Tuyển Kỹ thuật IT CÔNG TY TNHH NHÂN SINH PHÚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH NHÂN SINH PHÚC
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Kỹ thuật IT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật IT Tại CÔNG TY TNHH NHÂN SINH PHÚC

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 124 hồng hà, phương 2,quận tân bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật IT Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Mô tả Công việc
Tư vấn các giải pháp kỹ thuật cho khách hàng và nhân viên kinh doanh. Phân tích các thông tin, yêu cầu cụ thể của từng khách hàng để đề xuất các giải pháp phù hợp và lập dự toán vật tư cần thiết cho các dự án.
Hỗ trợ nhân viên kinh doanh trong việc trình bày giải pháp kỹ thuật, thực hiện trình diễn sản phẩm cho khách hàng nhằm làm nổi bật tính năng và lợi ích của sản phẩm.
Thực hiện lắp đặt, kiểm tra và vận hành thử nghiệm (T&C) các hệ thống sản phẩm theo yêu cầu của dự án.
Hỗ trợ khách hàng trong quá trình bảo hành sản phẩm. Hướng dẫn khách hàng các bước xử lý sự cố, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và hiệu quả.
Tổ chức các buổi hướng dẫn, đào tạo, soạn thảo tài liệu hướng dẫn sử dụng sản phẩm, tài liệu kỹ thuật để cung cấp cho khách hàng.
Tham gia vào các dự án nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới. Đóng góp ý kiến và đề xuất cải tiến kỹ thuật để tối ưu hóa tính năng và chất lượng sản phẩm.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Công Việc
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật điện, điện tử, tự động hóa hoặc các lĩnh vực kỹ thuật liên quan.
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hỗ trợ kỹ thuật, lắp đặt hoặc vận hành hệ thống kỹ thuật.
Am hiểu sâu về hệ thống điện, mạch điện.
Ưu tiên am hiểu về các hệ thống UPS hoặc CCTV, Access Control, BMS.
Có khả năng đọc hiểu các bản vẽ và sử dụng phần mềm thiết kế.
Thành thạo tin học văn phòng (MS Word, Excel, Power Point).
Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh, giao tiếp được bằng tiếng Anh là một lợi thế.
Khả năng di chuyển giữa trụ sở chính (quận Tân Bình) và nhà máy (huyện Củ Chi).
Làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH NHÂN SINH PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì

Laptop
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Du lịch nước ngoài
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHÂN SINH PHÚC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 124 Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

