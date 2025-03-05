Tuyển Kỹ thuật IT Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - CMC Creative Space, KCX Tân Thuận, Đường số 19,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật IT Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng kế hoạch công việc;

Tiếp nhận và thực hiện yêu cầu của khách hàng ở cấp độ 2;

Thực hiện các daily task list, báo cáo tuần;

Thiết kế, triển khai và vận hành các hệ thống Server, ảo hóa, Backup, Storage,... cho khách hàng;

Tuân thủ quy trình, Quy định của Managed Service team;

Tham gia các khóa đào tạo nội bộ và của công ty;

Tham gia đào tạo, hướng dẫn chuyên môn cho các thành viên Level 1;

Thực hiện công tác báo cáo và các nhiệm vụ khác khi được cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

4+ năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương;

Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Quản trị Mạng, Quản trị hệ thống, Điện tử Viễn thông hoặc các chuyên ngành liên quan;

Có một trong các chứng chỉ CCNA, MCSA hoặc Linux LPI-01, Office 365: Email và Teams, Vmware VCP;

Có kiến thức về công nghệ thông tin, Quản trị Mạng: MCSE, Office 365 Email và Teams, Linux LPI-01, Azure Administrator, AWS Associate;

Ứng viên có các chứng chỉ về Backup / Antivirus / Storage / Ảo hóa, Azure Administrator, AWS Associated là lợi thế;

Có kiến thức và hiểu về quy trình thực hiện ITIL, Manage Engine;

Kiến thức về các hệ thống bảo mật;

Có khả năng làm việc tốt dưới áp lực cao;

Tiếng Anh tốt là lợi thế.

Tại Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP

Lương thỏa thuận theo năng lực và vị trí công việc;

Thưởng KPIs dựa vào kết quả đánh giá công việc quý/ năm tùy theo vị trí công việc;

Gói phúc lợi tiền mặt 9 triệu/năm vào các dịp Lễ, Tết, Sinh nhật Tập đoàn...

Xét tăng lương theo năng lực và kết quả công việc định kỳ 1 lần/năm. Hoặc tăng lương đột xuất theo hiệu quả công việc.

CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ

Đóng BHXH đầy đủ và BH sức khỏe CMC Care ngay khi ký Hợp đồng chính thức;

Nghỉ phép: 12 ngày/ năm + 1 ngày nghỉ hưởng lương vào dịp sinh nhật bản thân;

Được tham gia các chương trình đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ cơ bản đến nâng cao. Tài trợ 100% chi phí tham gia các khóa học, thi chứng chỉ CNTT Quốc tế;

Được trang bị laptop/thiết bị công nghệ trong quá trình làm việc;

Môi trường trẻ, năng động và chuyên nghiệp;

Tham gia Team building và các hoạt động văn hóa đa dạng;

Được vinh danh các giải thưởng năm của Tập đoàn CMC, CMC TS và khen thưởng trên các thành tích xuất sắc (dự án, kinh doanh, quản trị);

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC

