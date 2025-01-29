Tuyển Kỹ thuật sản xuất Crowne Plaza Phu Quoc Starbay làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận

Crowne Plaza Phu Quoc Starbay
Ngày đăng tuyển: 29/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/03/2025
Crowne Plaza Phu Quoc Starbay

Kỹ thuật sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật sản xuất Tại Crowne Plaza Phu Quoc Starbay

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Kiên Giang:

- Huyện Phú Quốc

- Kiên Giang, Huyện Phú Quốc

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

To record and process all reservation inquiries made by phone, fax or email efficiently and accurately and converted to sales where possible to meet hotel targets.
Ghi lại và xử lý tất cả các yêu cầu đặt phòng được thực hiện qua điện thoại, fax hoặc email một cách hiệu quả và chính xác và chuyển thành doanh số bán hàng nếu có thể để đáp ứng các mục tiêu của khách sạn.
• Supervise and monitor Reservations team, ensure the team follows grooming standard and hotel policy.
Giám sát và theo dõi đội Đặt phòng, đảm bảo đội tuân theo tiêu chuẩn chải chuốt và chính sách của khách sạn.
• Develop and maintain a regular pattern of sales calls.
Phát triển và duy trì mô hình cuộc gọi bán hàng thường xuyên.
• Record and process reservations made by phone/fax/email.
Ghi lại và xử lý các đặt phòng được thực hiện qua điện thoại / fax / email.
• Accept and follow up wait list reservations.
Chấp nhận và theo dõi các đặt chỗ trong danh sách chờ.
• Help create the department’s annual budget and the setting of departmental goals.
Tạo ngân sách hàng năm của bộ phận và thiết lập các mục tiêu của bộ phận.
• Monitor budget and control expenses with a focus on equipment and labour costs...
Theo dõi ngân sách và kiểm soát chi phí, tập trung vào chi phí thiết bị và nhân công...
• Manage “no show” reservations and cancellations by investigation, recording and following up penalty charge.
Quản lý việc đặt chỗ và hủy đặt phòng “vắng mặt” bằng cách điều tra, ghi lại và theo dõi phí phạt.
• Review group bookings and ensure room rates and billing instructions match contracts, manage room inventory on business blocks.
Xem xét các đặt phòng theo nhóm và đảm bảo giá phòng và hướng dẫn xuất hóa đơn khớp với hợp đồng, quản lý tồn kho phòng trên các khối kinh doanh.
• Manage allotments for Wholesales FIT.
Quản lý phân bổ cho Bán sỉ FIT.
• Prepare reports as requested (eg. Commission, Reward Nights Reimbursement, Miscellaneous reports, etc.)
Chuẩn bị các báo cáo theo yêu cầu (ví dụ: Hoa hồng, Khoản hoàn trả cho đêm thưởng, các báo cáo khác.
• Attend groups meeting with Sales and Operation teams.
Tham dự cuộc họp nhóm với các nhóm Kinh doanh và Vận hành.
• Monitor extranets of OTAs and Tas.
Giám sát các mạng ngoại vi của OTA và Tas.
• Be responsible in keeping the property safe and secure, to participate in any resort activity related to Fire Life safety.
Có trách nhiệm giữ tài sản an toàn và bảo mật, tham gia vào bất kỳ hoạt động nào của khu nghỉ mát liên quan đến an toàn Phòng cháy chữa cháy.
• Perform other ad-hoc duties – unexpected moments which may be assigned by management when we have to pull together to get a task done.
Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác - những thời điểm đột xuất có thể được quản lý chỉ định khi chúng tôi phải tập trung lại để hoàn thành.
• Deliver Crowne Plaza Brand Promise and Service Signatures to daily work.
Truyền tải Lời hứa Thương hiệu và Dịch vụ đặc trưng của Crowne Plaza vào công việc hàng ngày.
• Sell the InterContinental Hotels Group products and services using up-selling and suggestive selling techniques.
Bán các sản phẩm và dịch vụ của InterContinental Hotels Group bằng cách sử dụng các kỹ thuật bán hàng gợi ý và tăng giá.
• Promote the Hotel’s (and IHG generally) products and services.
Quảng cáo các sản phẩm và dịch vụ của Khách sạn (và IHG nói chung)
• Maintain a high level of product and service knowledge about all IHG Hotels in your region.
Duy trì kiến thức về sản phẩm và dịch vụ ở mức độ cao về tất cả các Khách sạn IHG trong khu vực.
• Prepare and execute action plans which increase reservation sales and associated business.
Chuẩn bị và thực hiện các kế hoạch hành động nhằm tăng doanh số đặt trước và hoạt động kinh doanh liên quan.
• Maintain knowledge of special rates/ offers/ promotions.
Duy trì kiến thức về giá / ưu đãi / khuyến mãi đặc biệt.
• Monitor upselling target and encourage team to yield more revenue.
Theo dõi mục tiêu bán thêm và khuyến khích nhóm tạo ra nhiều doanh thu hơn.
• Ensure arrivals/ VIP bookings must be checked carefully and well prepared prior to check in...
Đảm bảo khách đến / đặt phòng VIP phải được kiểm tra cẩn thận và chuẩn bị tốt trước khi nhận phòng...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Education/Giáo dục:
Diploma or Vocational Certificate in Hotel Management, Business Administration, or related field.
Bằng cấp hoặc bằng chứng chỉ nghề hoặc lĩnh vực liên quan được ưu tiên.
2. Service years in the field/Kinh nghiệm làm việc trong ngành:
2 years related experience or one -year Reservations/ Front Office experience including supervisory experience, or an equivalent combination of education and experience
2 năm kinh nghiệm liên quan trong vận hành hoặc sự kết hợp tương đương giữa trình độ học vấn và kinh nghiệm.
3. Knowledge and skills/Kiến thức và kỹ năng:
Demonstrated ability to interact with customers, employees and third parties that reflects highly on the hotel, the brand and the Company.
Có khả năng tương tác với khách hàng, đồng nghiệp và các đối tác như là đại diện của Khu nghỉ dưỡng, thiệu hiệu và công ty.
Problem solving, reasoning, motivating, organizational and training abilities.
Có khả năng tố chức và giải quyết vấn đề.
Good listening, speaking, reading and writing skills.
4. Language/Ngoại ngữ:
Good English (speaking, listening, reading and writing).
Thông thạo tiếng Anh (nói, nghe, đọc, viết).
5. Preferred (if required)/Ưu tiên (nếu có):

Tại Crowne Plaza Phu Quoc Starbay Thì Được Hưởng Những Gì

2 day - off per week/Hưởng 2 ngày nghỉ/tuần.
At least 12 Annual Leave per year/Ít nhất 12 ngày phép/năm.
2. ALLOWANCE - TRỢ CẤP
Service charge/Thưởng phí phục vụ hàng tháng.
Relocation allowance/Trợ cấp chi phí di chuyển nhận việc.
Home leave allowance/Trợ cấp thăm nhà.
Rest & Relaxation allowance (depends on job band)/Trợ cấp nghỉ dưỡng (tùy cấp bậc).
3. INSURANCE - BẢO HIỂM
24/7 Insurance provided by the Resort from start date/Được Khu nghỉ dưỡng mua bảo hiểm tai nạn 24/7 từ ngày đầu nhận việc.
CompulsoryInsurance by Law/Được đóng các loại bảo hiểm bắt buộc theo quy định nhà nước.
4. OTHER BENEFITS - CÁC PHÚC LỢI KHÁC
Accommodation at Staffhouse, meal, bus to work (free)/Được cung cấp phòng ở tại Nhà nhân viên, bữa ăn, xe đưa đón đi làm (miễn phí).
Birthday voucher and celebration/Được tổ chức sinh nhật và phiếu quà tặng.
Discount on resort service, IHG employee rate/Được hưởng giảm giá sử dụng dịch vụ tại resort, đặt phòng giá nhân viên IHG.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Crowne Plaza Phu Quoc Starbay

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Crowne Plaza Phu Quoc Starbay

Crowne Plaza Phu Quoc Starbay

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Bãi Dài, Gành Dầu Phu Quoc, Kiên Giang

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

