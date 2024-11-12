Tuyển Thợ điện lạnh CÔNG TY TNHH B2X CARE SOLUTIONS VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH B2X CARE SOLUTIONS VIETNAM
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Thợ điện lạnh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ điện lạnh Tại CÔNG TY TNHH B2X CARE SOLUTIONS VIETNAM

Mức lương
8 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 70

- 72 Trần Văn Khéo, Khu Vực 1, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, Ninh Kiều ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Thợ điện lạnh Với Mức Lương 8 - 16 Triệu

Lắp đặt, bảo trì, sửa chữa các thiết bị điện lạnh như: tủ lạnh, máy giặt, máy lạnh, lò vi sóng, máy hút bụi... tại nhà khách hàng
Tuân thủ quy trình sửa chữa / thay thế bao gồm: Kiểm tra, chẩn đoán lỗi, sửa chữa, làm lại, thay thế và ghi nhận lại tất cả các bước cần thiết trong quá trình sửa chữa / thay thế
Tư vấn khách hàng về chính sách bảo hành, chi phí sửa chữa, liên hệ khách hàng sắp lịch hẹn về thời gian đến sửa chữa
Phối hợp với kho để đảm bảo các linh kiện sửa chữa / thay thế luôn sẵn có để kịp thời cho việc sửa chữa cũng như trả lại xác linh kiện bị hỏng.

Với Mức Lương 8 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, trung thực
Kinh nghiệm từ 1 – 2 năm
Có khả năng sử dụng email và các phần mềm văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH B2X CARE SOLUTIONS VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội tham gia vào công ty thành viên tại Việt Nam của tập đoàn hàng đầu Việt Nam về phân phối các sản phẩm điện tử
Tham gia các hoạt động gắn kết, đào tạo của công ty, công đoàn
Thu nhập theo năng lực và kinh nghiệm làm việc, up to 16,000,000
Các chế độ phúc lợi BHXH, BHYT theo quy định của Công ty, Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH B2X CARE SOLUTIONS VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 65A Hồ Xuân Hương, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

