Tuyển Thợ điện lạnh CÔNG TY TNHH B2X CARE SOLUTIONS VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 16 Triệu

Mức lương 8 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 70 - 72 Trần Văn Khéo, Khu Vực 1, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, Ninh Kiều ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Thợ điện lạnh

Lắp đặt, bảo trì, sửa chữa các thiết bị điện lạnh như: tủ lạnh, máy giặt, máy lạnh, lò vi sóng, máy hút bụi... tại nhà khách hàng

Tuân thủ quy trình sửa chữa / thay thế bao gồm: Kiểm tra, chẩn đoán lỗi, sửa chữa, làm lại, thay thế và ghi nhận lại tất cả các bước cần thiết trong quá trình sửa chữa / thay thế

Tư vấn khách hàng về chính sách bảo hành, chi phí sửa chữa, liên hệ khách hàng sắp lịch hẹn về thời gian đến sửa chữa

Phối hợp với kho để đảm bảo các linh kiện sửa chữa / thay thế luôn sẵn có để kịp thời cho việc sửa chữa cũng như trả lại xác linh kiện bị hỏng.

Yêu Cầu Công Việc

Nhanh nhẹn, trung thực

Kinh nghiệm từ 1 – 2 năm

Có khả năng sử dụng email và các phần mềm văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH B2X CARE SOLUTIONS VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội tham gia vào công ty thành viên tại Việt Nam của tập đoàn hàng đầu Việt Nam về phân phối các sản phẩm điện tử

Tham gia các hoạt động gắn kết, đào tạo của công ty, công đoàn

Thu nhập theo năng lực và kinh nghiệm làm việc, up to 16,000,000

Các chế độ phúc lợi BHXH, BHYT theo quy định của Công ty, Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển

