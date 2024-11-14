Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa MAAYAN COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu

Mức lương 6 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Diamond Plaza, Quận 1

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

Tư vấn các dịch vụ làm đẹp của tại Spa

Theo dõi lịch hẹn từ bộ phận Lễ tân để chuẩn bị các dụng cụ, mỹ phẩm,..phục vụ khách chu đáo

Làm các dịch vụ Spa cho khách hàng: chăm sóc da mặt, massage mặt, Massage bằng túi thảo dược...

Trực tiếp thực hiện các liệu trình cho khách hàng theo tiêu chuẩn

Kiểm tra, giữ vệ sinh khu vực giường, phòng trị liệu, các loại thiết bị máy móc.

Vệ sinh và thay mới các dụng cụ, đầu máy sau mỗi liệu trình.

Tuân thủ các quy định về vệ sinh và khử trùng theo đúng quy trình, quy định của spa.

Tiếp nhận các thông tin phản hồi từ khách hàng để giải quyết nhanh chóng, phù hợp để phục vụ khách hàng được tốt nhất

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên (trao đổi thêm khi phỏng vấn).

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình chuyên nghiệp, có kỹ năng thuyết trình, giọng nói rõ ràng

Đam mê với công việc làm đẹp

Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm về: mát-xa cổ, vai, gáy, chăm sóc da căn bản. Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Biết cách sử dụng các loại máy phun sương, soi da, glowskin, búa lạnh...để thực hiện các liệu trình chăm sóc da mặt

Có kĩ năng tư vấn, sales là một lợi thế

Nhanh nhẹn, linh hoạt và trung thực, sẵn sàng tiếp nhận kiến thức mới

Có bằng cấp, chứng chỉ nghề liên quan

Tại MAAYAN COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 6tr – 7tr/ tháng + Hoa hồng + tiền tip+ bonus

Tham gia đào tạo về kiến thức và kĩ năng làm đẹp với chuyên gia người nước ngoài

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, đồng nghiệp có tinh thần hợp tác cao, sếp trẻ vui vẻ, thân thiện, hòa đồng, công bằng...

Sau khi kí hợp đồng chính thức sẽ được hưởng quyền lợi và chế độ theo BHXH theo luật hiện hành (12 ngày phép năm, BHYT...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại MAAYAN COMPANY LIMITED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.