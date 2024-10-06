Tuyển Điện tử/Phần cứng CÔNG TY CỔ PHẦN AGLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, tòa G2 khu trung tâm thương mại Five Star số 2 Kim Giang, Thanh Xuân

- Thiết lập, quản lý và chăm sóc các chiến dịch quảng cáo.

- Kiểm tra, đánh giá chất lượng quảng cáo.

- Tối ưu hoá chiến dịch quảng cáo.

- Định kỳ báo cáo và phân tích số liệu chiến dịch quảng cáo theo yêu cầu.

- Nghiên cứu, cập nhật công nghệ mới của Google

- Định kỳ thi các chứng chỉ theo yêu cầu của Google.

- Hỗ trợ NV kinh doanh tư vấn và giải đáp các thắc mắc của khách hàng.

- Các công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo của Trưởng phòng.

- Chi tiết trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn

- Nam/Nữ, độ tuổi 23-27. Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin, Thương mại điện tử, Mạng máy tính, Hệ thống thông tin, Marketing,... - Kinh nghiệm từ 1 năm chạy Google Ads.

- Tiếng Anh tốt là một lợi thế. - Cẩn thận và có trách nhiệm với công việc - Có tinh thần hỗ trợ đồng đội

Thu nhập: 7tr - 10tr lương cứng + PC + % hoa hồng Review tăng lương, thưởng 2 lần/ năm Thưởng Lễ, Tết 20% lương Thưởng tết Âm từ 01 - 05 tháng lương Thực hiện đầy đủ BHXH theo đúng luật quy định Làm việc tại môi trường trẻ trung, năng động, 90% nhân sự thuộc thế hệ 9X Tham gia du lịch Đông - Hè trong và ngoài nước Nghỉ Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ theo quy định

