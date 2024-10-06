Tuyển Điện tử/Phần cứng CÔNG TY CỔ PHẦN AGLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử/Phần cứng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AGLOBAL
- Hà Nội: Tầng 3, tòa G2 khu trung tâm thương mại Five Star số 2 Kim Giang, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
- Thiết lập, quản lý và chăm sóc các chiến dịch quảng cáo.
- Kiểm tra, đánh giá chất lượng quảng cáo.
- Tối ưu hoá chiến dịch quảng cáo.
- Định kỳ báo cáo và phân tích số liệu chiến dịch quảng cáo theo yêu cầu.
- Nghiên cứu, cập nhật công nghệ mới của Google
- Định kỳ thi các chứng chỉ theo yêu cầu của Google.
- Hỗ trợ NV kinh doanh tư vấn và giải đáp các thắc mắc của khách hàng.
- Các công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo của Trưởng phòng.
- Chi tiết trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tiếng Anh tốt là một lợi thế. - Cẩn thận và có trách nhiệm với công việc - Có tinh thần hỗ trợ đồng đội
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AGLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 7tr - 10tr lương cứng + PC + % hoa hồng
Review tăng lương, thưởng 2 lần/ năm
Thưởng Lễ, Tết 20% lương
Thưởng tết Âm từ 01 - 05 tháng lương
Thực hiện đầy đủ BHXH theo đúng luật quy định
Làm việc tại môi trường trẻ trung, năng động, 90% nhân sự thuộc thế hệ 9X
Tham gia du lịch Đông - Hè trong và ngoài nước
Nghỉ Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AGLOBAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
