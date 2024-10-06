Tuyển Điện tử/Phần cứng CÔNG TY CỔ PHẦN AGLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tuyển Điện tử/Phần cứng CÔNG TY CỔ PHẦN AGLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN AGLOBAL
Ngày đăng tuyển: 06/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN AGLOBAL

Điện tử/Phần cứng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử/Phần cứng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AGLOBAL

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, tòa G2 khu trung tâm thương mại Five Star số 2 Kim Giang, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Thiết lập, quản lý và chăm sóc các chiến dịch quảng cáo.
- Kiểm tra, đánh giá chất lượng quảng cáo.
- Tối ưu hoá chiến dịch quảng cáo.
- Định kỳ báo cáo và phân tích số liệu chiến dịch quảng cáo theo yêu cầu.
- Nghiên cứu, cập nhật công nghệ mới của Google
- Định kỳ thi các chứng chỉ theo yêu cầu của Google.
- Hỗ trợ NV kinh doanh tư vấn và giải đáp các thắc mắc của khách hàng.
- Các công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo của Trưởng phòng.
- Chi tiết trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ, độ tuổi 23-27. Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin, Thương mại điện tử, Mạng máy tính, Hệ thống thông tin, Marketing,... - Kinh nghiệm từ 1 năm chạy Google Ads.
- Tiếng Anh tốt là một lợi thế. - Cẩn thận và có trách nhiệm với công việc - Có tinh thần hỗ trợ đồng đội

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AGLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7tr - 10tr lương cứng + PC + % hoa hồng Review tăng lương, thưởng 2 lần/ năm Thưởng Lễ, Tết 20% lương Thưởng tết Âm từ 01 - 05 tháng lương Thực hiện đầy đủ BHXH theo đúng luật quy định Làm việc tại môi trường trẻ trung, năng động, 90% nhân sự thuộc thế hệ 9X Tham gia du lịch Đông - Hè trong và ngoài nước Nghỉ Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ theo quy định
Thu nhập: 7tr - 10tr lương cứng + PC + % hoa hồng
Review tăng lương, thưởng 2 lần/ năm
Thưởng Lễ, Tết 20% lương
Thưởng tết Âm từ 01 - 05 tháng lương
Thực hiện đầy đủ BHXH theo đúng luật quy định
Làm việc tại môi trường trẻ trung, năng động, 90% nhân sự thuộc thế hệ 9X
Tham gia du lịch Đông - Hè trong và ngoài nước
Nghỉ Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AGLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN AGLOBAL

CÔNG TY CỔ PHẦN AGLOBAL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, nhà G1, tòa nhà Five Star số 2 Kim Giang, Phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

