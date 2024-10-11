Tuyển Lập trình viên Android Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 39 Triệu

Mức lương 30 - 39 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 6 Quang Trung, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Android Với Mức Lương 30 - 39 Triệu

Tham gia dự án phát triển cho ngân hàng Phát triển tính năng cho app banking Thực hiện tất cả các công đoạn: Code, Test Review, Release Phân tích dữ liệu người dùng để liên tục cải tiến và tối ưu hoá các tính năng của app....

Với Mức Lương 30 - 39 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu từ 3 năm kinh nghiệm phát triển mobile bằng Kotlin/Java.... Có kinh nghiệm xây dựng các ứng dụng Android Native sử dụng ngôn ngữ Java/Kotlin Sử dụng tốt Adroid Studio và các công cụ phát triển, quản lý source code Có kinh nghiệm sử dụng các thư viện của Google và các third party libraries khác Có kinh nghiệm làm việc với RESTFUL API, JSON, XML, Navigation Component Có kinh nghiệm làm việc với Firebase Cloud Messaging, Firebase Analytics Có kinh nghiệm làm việc với Kotlin Jetpack Compose, coroutines kotlin, Clean architecture

Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương upto 39M Thời gian làm việc: từ thứ 2 tới thứ 6 Lương tháng 13. Tham gia BHXH Hưởng các chế độ, phúc lợi như: Thưởng lễ tết, thưởng dự án, thưởng thâm niên; 12 ngày phép năm; Phúc lợi và phụ cấp khác Du lịch hàng năm, teambuilding hàng tháng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm. Môi trường làm việc trẻ và năng động, tôn trọng phát triển cá nhân, công bằng và luôn khuyến khích sáng tạo để tạo nên những giá trị "awesome" cho công ty & cho thế giới

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam

