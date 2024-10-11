Tuyển Lập trình viên Android Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 39 Triệu

Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam

Lập trình viên Android

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Android Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam

Mức lương
30 - 39 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 6 Quang Trung, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Android Với Mức Lương 30 - 39 Triệu

Tham gia dự án phát triển cho ngân hàng Phát triển tính năng cho app banking Thực hiện tất cả các công đoạn: Code, Test Review, Release Phân tích dữ liệu người dùng để liên tục cải tiến và tối ưu hoá các tính năng của app....
Tham gia dự án phát triển cho ngân hàng
Phát triển tính năng cho app banking
Thực hiện tất cả các công đoạn: Code, Test Review, Release
Phân tích dữ liệu người dùng để liên tục cải tiến và tối ưu hoá các tính năng của app....

Với Mức Lương 30 - 39 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu từ 3 năm kinh nghiệm phát triển mobile bằng Kotlin/Java.... Có kinh nghiệm xây dựng các ứng dụng Android Native sử dụng ngôn ngữ Java/Kotlin Sử dụng tốt Adroid Studio và các công cụ phát triển, quản lý source code Có kinh nghiệm sử dụng các thư viện của Google và các third party libraries khác Có kinh nghiệm làm việc với RESTFUL API, JSON, XML, Navigation Component Có kinh nghiệm làm việc với Firebase Cloud Messaging, Firebase Analytics Có kinh nghiệm làm việc với Kotlin Jetpack Compose, coroutines kotlin, Clean architecture
Yêu cầu từ 3 năm kinh nghiệm phát triển mobile bằng Kotlin/Java....
Có kinh nghiệm xây dựng các ứng dụng Android Native sử dụng ngôn ngữ Java/Kotlin
Sử dụng tốt Adroid Studio và các công cụ phát triển, quản lý source code
Có kinh nghiệm sử dụng các thư viện của Google và các third party libraries khác
Có kinh nghiệm làm việc với RESTFUL API, JSON, XML, Navigation Component
Có kinh nghiệm làm việc với Firebase Cloud Messaging, Firebase Analytics
Có kinh nghiệm làm việc với Kotlin Jetpack Compose, coroutines kotlin, Clean architecture

Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương upto 39M Thời gian làm việc: từ thứ 2 tới thứ 6 Lương tháng 13. Tham gia BHXH Hưởng các chế độ, phúc lợi như: Thưởng lễ tết, thưởng dự án, thưởng thâm niên; 12 ngày phép năm; Phúc lợi và phụ cấp khác Du lịch hàng năm, teambuilding hàng tháng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm. Môi trường làm việc trẻ và năng động, tôn trọng phát triển cá nhân, công bằng và luôn khuyến khích sáng tạo để tạo nên những giá trị "awesome" cho công ty & cho thế giới
Lương upto 39M
Thời gian làm việc: từ thứ 2 tới thứ 6
Lương tháng 13.
Tham gia BHXH
Hưởng các chế độ, phúc lợi như: Thưởng lễ tết, thưởng dự án, thưởng thâm niên; 12 ngày phép năm; Phúc lợi và phụ cấp khác
Du lịch hàng năm, teambuilding hàng tháng
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.
Môi trường làm việc trẻ và năng động, tôn trọng phát triển cá nhân, công bằng và luôn khuyến khích sáng tạo để tạo nên những giá trị "awesome" cho công ty & cho thế giới

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam

Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 20, Tòa nhà Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

