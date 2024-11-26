Tuyển Công nghệ thông tin khác Công ty TNHH NEWEZ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty TNHH NEWEZ Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/01/2025
Công ty TNHH NEWEZ Việt Nam

Công nghệ thông tin khác

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ thông tin khác Tại Công ty TNHH NEWEZ Việt Nam

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 71 Ngô Sĩ Liên, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Công nghệ thông tin khác Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Tham gia xây dựng tài liệu thiết kế chi tiết, tài liệu kỹ thuật;
- Thực hiện phát triển, triển khai ứng dụng mảng Fintech và non Fintech;
- Cộng tác với đồng nghiệp trong nhóm thiết kế và xây dựng phần mềm;
- Nâng cấp, cải tiến các chương trình hiện tại;
- Hỗ trợ người dùng chương trình và hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị sử dụng

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT hoặc các chuyên ngành liên quan
- Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm đối với lập trình Java. Thành thạo ngôn ngữ lập trình Java, Angular
- Có kinh nghiệm làm việc với Java Spring boot hoặc Java Core
- Có kinh nghiệm làm việc với Oracle/MongoDB/Redis.
- Có kinh nghiệm về Git, Social Network API, Firebase
- Tư duy sáng tạo, năng động. Có khả năng làm việc nhóm cũng như làm việc độc lập.

Tại Công ty TNHH NEWEZ Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương hấp dẫn thỏa thuận dựa trên năng lực và kinh nghiệm, range 15-25 triệu, 1 năm tối thiểu 13 tháng lương
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiệt huyết. Xây dựng văn hóa công ty cộng đồng trao đổi học hỏi kiến thức mới
- Thử việc 1 tháng, được hưởng full 100% lương
- Thời gian làm việc hành chính, nghỉ thứ bảy, chủ nhật, làm từ 8h - 12h và 13h - 17h
- Được hưởng đầy đủ các chế độ, bảo hiểm, phúc lợi tốt
- Thưởng Tết (1 - 4 tháng lương), nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH NEWEZ Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH NEWEZ Việt Nam

Công ty TNHH NEWEZ Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 40 ngõ 298 phố Tây Sơn, phường Ngã tư sở, quận Đống Đa, Hà nội

