Tuyển Công nghệ thông tin khác Công ty TNHH NEWEZ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 71 Ngô Sĩ Liên, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Công nghệ thông tin khác Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Tham gia xây dựng tài liệu thiết kế chi tiết, tài liệu kỹ thuật;

- Thực hiện phát triển, triển khai ứng dụng mảng Fintech và non Fintech;

- Cộng tác với đồng nghiệp trong nhóm thiết kế và xây dựng phần mềm;

- Nâng cấp, cải tiến các chương trình hiện tại;

- Hỗ trợ người dùng chương trình và hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị sử dụng

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT hoặc các chuyên ngành liên quan

- Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm đối với lập trình Java. Thành thạo ngôn ngữ lập trình Java, Angular

- Có kinh nghiệm làm việc với Java Spring boot hoặc Java Core

- Có kinh nghiệm làm việc với Oracle/MongoDB/Redis.

- Có kinh nghiệm về Git, Social Network API, Firebase

- Tư duy sáng tạo, năng động. Có khả năng làm việc nhóm cũng như làm việc độc lập.

Tại Công ty TNHH NEWEZ Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương hấp dẫn thỏa thuận dựa trên năng lực và kinh nghiệm, range 15-25 triệu, 1 năm tối thiểu 13 tháng lương

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiệt huyết. Xây dựng văn hóa công ty cộng đồng trao đổi học hỏi kiến thức mới

- Thử việc 1 tháng, được hưởng full 100% lương

- Thời gian làm việc hành chính, nghỉ thứ bảy, chủ nhật, làm từ 8h - 12h và 13h - 17h

- Được hưởng đầy đủ các chế độ, bảo hiểm, phúc lợi tốt

- Thưởng Tết (1 - 4 tháng lương), nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH NEWEZ Việt Nam

