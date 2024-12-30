Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH R Techno Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 23 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty TNHH R Techno Việt Nam
Mức lương
13 - 23 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 107 Đường Tân Cảng, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 13 - 23 Triệu
ITスタッフ採用：1名：1号館勤務
月額給与：～18,000,000VND ※相談に応じます。
勤務時間：8:00AM～5:00PM
業務内容
〇拠点のネットワーク管理
〇PC・Serverのネットワーク設定・ルーター設定
〇PC・ソフトトラブル対応
〇CADソフト・備品の発注・管理
〇日本IT担当への連絡・打合せ
※土曜出勤が時々あります。出勤の場合、他の日に振替ます。
※現在、3名のITスタッフが在籍しています。彼らと協力して業務行います。
面接日：ASAP
勤務開始：：相談。早期に勤務可能な人は優先して考慮します。
Với Mức Lương 13 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
日本語：N3～N2・または同等のスキル
Tại Công Ty TNHH R Techno Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH R Techno Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI