Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Chăn Nuôi Thanh Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu

Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Chăn Nuôi Thanh Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu

Công Ty TNHH Chăn Nuôi Thanh Dương
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Công Ty TNHH Chăn Nuôi Thanh Dương

Lập trình viên

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty TNHH Chăn Nuôi Thanh Dương

Mức lương
30 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Phát triển các dịch vụ backend cho các trải nghiệm chơi game trực tuyến;
Làm việc hợp tác với các nhà phát triển front-end để tích hợp chức năng trò chơi;
Tối ưu hóa hiệu suất và khả năng mở rộng của trò chơi;
Triển khai và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu, ưu tiên sử dụng SQL;
Khắc phục sự cố và gỡ lỗi để nâng cao hiệu suất...

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc như một nhà phát triển Backend trong phát triển trò chơi;
Thành thạo Java và các framework;
Có kinh nghiệm với SQL là một lợi thế;
Có từ 3 năm kinh nghiệm trong việc phát triển phần mềm trên các Framework như Spring, Spring Boot;
Kinh nghiệm làm việc và hiểu biết với API (Restful, SOAP), SCM (Git, SVN), IDE (Eclipse, Intellij, Netbeans);
Kỹ năng giải quyết vấn đề mạnh mẽ và khả năng làm việc trong môi trường nhanh nhẹn;
Kỹ năng giao tiếp tốt và có tinh thần làm việc theo nhóm;
Kiến thức về các nền tảng đám mây (ví dụ: AWS, Azure);
Ưu tiên có kinh nghiệm với các ngôn ngữ Backend khác như Python;
Ưu tiên ứng viên biết Tiếng Trung mức lương sẽ thỏa thuận cao hơn;

Tại Công Ty TNHH Chăn Nuôi Thanh Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận từ 30 - 50m;
Thử việc: 2 tháng với 85% lương;
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 hết thứ 6 (09h - 18h nghỉ trưa 1 tiếng);
Thưởng Lễ Tết;
Chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định;
Cung cấp Laptop/PC;
12 ngày nghỉ phép có lương;
Review lương 1 năm 2 lần;
Chương trình Team Building để kết nối đồng nghiệp;
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp;
Thường xuyên Tea-break thả ga;
Cơm trưa vui vẻ ngon như cơm mẹ nấu;
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp;
Được đào tạo, học tập và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Chăn Nuôi Thanh Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Chăn Nuôi Thanh Dương

Công Ty TNHH Chăn Nuôi Thanh Dương

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 12 đường Phan Đình Phùng, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-lap-trinh-vien-thu-nhap-30-50-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job262649
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Lập trình viên FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT
Hạn nộp: 15/09/2025
Hải Phòng Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần The First One
Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần The First One làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần The First One
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH QuestX
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH QuestX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH QuestX
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO
Tuyển Thu hồi nợ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO
Hạn nộp: 02/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Lập trình viên FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT
Hạn nộp: 15/09/2025
Hải Phòng Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần The First One
Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần The First One làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần The First One
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH QuestX
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH QuestX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH QuestX
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Lập trình viên BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ S.I.S CẦN THƠ - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT CƯỜNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ S.I.S CẦN THƠ - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT CƯỜNG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công ty CP Vexere làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Vexere
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 63 - 88 Triệu Công Ty TNHH Quick Việt Nam
63 - 88 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 27 Triệu Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
25 - 27 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 11 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
11 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 11 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
11 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 11 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
11 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 19 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX
19 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 19 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX
19 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu Công Ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng
10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Viễn thông Tin học Sun Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Viễn thông Tin học Sun Việt
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Alive Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Alive Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 75 Triệu Công Ty TNHH Quick Việt Nam
60 - 75 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 10 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
4 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Alpaca Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Alpaca Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 12 Triệu JobsGO Recruit
4 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Viễn thông Tin học Sun Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Viễn thông Tin học Sun Việt
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 70 Triệu Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
30 - 70 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ASOFT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ASOFT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Môi Trường Việt An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Môi Trường Việt An
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 60 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
40 - 60 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 21 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
15 - 21 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Soctrip làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Soctrip
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Toàn Cầu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Toàn Cầu
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Carrot Global Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 10 Triệu Công Ty TNHH Carrot Global Việt Nam
2 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm