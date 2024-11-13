Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Chăn Nuôi Thanh Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Phát triển các dịch vụ backend cho các trải nghiệm chơi game trực tuyến;

Làm việc hợp tác với các nhà phát triển front-end để tích hợp chức năng trò chơi;

Tối ưu hóa hiệu suất và khả năng mở rộng của trò chơi;

Triển khai và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu, ưu tiên sử dụng SQL;

Khắc phục sự cố và gỡ lỗi để nâng cao hiệu suất...

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc như một nhà phát triển Backend trong phát triển trò chơi;

Thành thạo Java và các framework;

Có kinh nghiệm với SQL là một lợi thế;

Có từ 3 năm kinh nghiệm trong việc phát triển phần mềm trên các Framework như Spring, Spring Boot;

Kinh nghiệm làm việc và hiểu biết với API (Restful, SOAP), SCM (Git, SVN), IDE (Eclipse, Intellij, Netbeans);

Kỹ năng giải quyết vấn đề mạnh mẽ và khả năng làm việc trong môi trường nhanh nhẹn;

Kỹ năng giao tiếp tốt và có tinh thần làm việc theo nhóm;

Kiến thức về các nền tảng đám mây (ví dụ: AWS, Azure);

Ưu tiên có kinh nghiệm với các ngôn ngữ Backend khác như Python;

Ưu tiên ứng viên biết Tiếng Trung mức lương sẽ thỏa thuận cao hơn;

Tại Công Ty TNHH Chăn Nuôi Thanh Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận từ 30 - 50m;

Thử việc: 2 tháng với 85% lương;

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 hết thứ 6 (09h - 18h nghỉ trưa 1 tiếng);

Thưởng Lễ Tết;

Chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định;

Cung cấp Laptop/PC;

12 ngày nghỉ phép có lương;

Review lương 1 năm 2 lần;

Chương trình Team Building để kết nối đồng nghiệp;

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp;

Thường xuyên Tea-break thả ga;

Cơm trưa vui vẻ ngon như cơm mẹ nấu;

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp;

Được đào tạo, học tập và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Chăn Nuôi Thanh Dương

