Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần International Fashion Depot làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty Cổ Phần International Fashion Depot
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận
- Viết Code mức cơ bản
- Hiểu dữ liệu
- Hiểu về Power BI
- Cập nhật công nghệ và cải tiến trong các mảng chuyển đổi số công ty
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- CÓ TINH THẦN TỰ CHỦ TRONG CÔNG VIỆC
- CHĂM CHỈ - DŨNG CẢM - CÓ TINH THẦN CẦU TIẾN
- CHĂM CHỈ - DŨNG CẢM - CÓ TINH THẦN CẦU TIẾN
Tại Công Ty Cổ Phần International Fashion Depot Thì Được Hưởng Những Gì
Quận 3,
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần International Fashion Depot
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI