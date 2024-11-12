Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH STVG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 110 Bùi Tá Hán , Phường An Phú, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Quận Thủ Đức Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

- Xây dựng hệ thống Back - end.

- Xây dựng hệ thống Back - end.

- Viết API giao tiếp Back - end và Font - end.

- Làm việc với Database qua Entity framework

- Ngôn ngữ C#, .NET Core

- Làm product

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học Bách Khoa / KHTN ĐHQG / SPKT chuyên ngành khoa học máy tính, công nghệ phần mềm

- Kinh nghiệm làm việc về back - end (1 năm kinh nghiệm)

- Nắm vững lập trình C#

- Nắm vững các thuật toán dữ liệu

- Có kinh nghiệm làm việc với JSON REST API, Git

- Biết về dịch vụ cloud như MS Azure, AWS , Google Cloud

- Có khả năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập

- Có khả năng hoàn thành dự án 1 mình

- Có khả năng đưa ra giải pháp về công nghệ

- Có kỹ năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh

- Lương tháng 13

- Lương tháng 13

- Tham gia đầy đủ chế độ BHXH của nhà nước

- Thưởng các ngày lễ, sinh nhật,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH STVG

