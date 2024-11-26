Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Phần Mềm Linh Hoạt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

• Phát triển web, ứng dụng và các sản phẩm trên môi trường Window, Linux và Smartphone.

• Làm việc theo sự phân công của Leader/Manager.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm với ngôn ngữ PHP, CakePHP, Laravel, ReactJs, AngularJS.

• Có kinh nghiệm làm việc với 1 trong số các framework của Javascript như: AngularJS, ReactJS & NodeJS,Wordspress, Codeigniter.

• Có kiến thức về hệ quản trị cơ sở dữ liệu,

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Mysql;

• Tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin, cao đẳng trở lên hoặc tương đương.

• Có khả năng đọc hiểu tốt các tài liệu bằng tiếng Anh.

• Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm, làm việc theo kế hoạch và theo nhóm.

• Có tinh thần học hỏi và cầu tiến trong công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Phần Mềm Linh Hoạt Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương thỏa thuận

• Lương tháng 13

• Thưởng theo dự án.

• BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.

• Tham gia du lịch thường niên của công ty.

• Happy hours hàng tháng

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, vui vẻ, trẻ trung và năng động.

• Cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Phần Mềm Linh Hoạt

