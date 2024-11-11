Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH HQ SING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Quản trị hệ thống mạng, hỗ trợ cài đặt phần mềm - quản trị các thiết bị máy tính-máy in-máy chấm công... (15%)

- Quản trị bảo mật dữ liệu, tài khoản, phân quyền driver,... (5%)

- Quản trị web (ưu tiên biết code web), landingpage, email mkt... (30%)

- Quản lý đồng bộ hình ảnh, danh mục sản phẩm trên website, các trang sàn tmdt, fanpage (10%)

- Hỗ trợ và quản lý quy trình vận hành, cấu hình hệ thống CRM (30%)

- Quản trị tích hợp API với các bên liên quan vào CRM (web, email, callcenter,...) (10%)

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu ứng viên Từ 28 tuổi trở lên

- Tốt nghiệp đại học cao đẳng liên quan đến Công nghệ thông tin, máy vi tính

- Tiếng Anh chuyên ngành

- Có 2 năm kinh nghiệm

Tại CÔNG TY TNHH HQ SING Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thưởng dự án hoàn thành

+ Thưởng hiệu quả công việc hàng tháng

+ Hưởng đầy đủ quyền lợi khi ký hợp đồng chính thức (BHXH, chế độ du lịch, teambuilding ...)

+ Xét tăng lương 2 lần/năm

+ Hỗ trợ 100% tham gia các khóa học liên quan đến công việc

+ Cung cấp thiết bị, không gian làm việc thoáng đãng, hiện đại, năng động

