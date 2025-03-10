Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH BPO INFINITY INNOVATIONS GROUP làm việc tại Bình Phước thu nhập 20 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY TNHH BPO INFINITY INNOVATIONS GROUP
Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Phước:
- 99 Nguyễn Thị Nhung, Hiệp Bình Phước
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Work with databases, WebSocket communication, and API integrations.
Optimize performance for high-concurrency applications.
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Proficient in Node.js, Python, Go, or PHP
2+ years of experience
Strong self-learning skills, proficient with Git
Must bring work samples to interview
2+ years of experience
Strong self-learning skills, proficient with Git
Must bring work samples to interview
Tại CÔNG TY TNHH BPO INFINITY INNOVATIONS GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Salary range: 20,000,000 VND – 30,000,000 VND/month (based on experience).
Monthly meal allowance: 1,000,000 VND.
13th-month salary.
Monthly meal allowance: 1,000,000 VND.
13th-month salary.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BPO INFINITY INNOVATIONS GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI