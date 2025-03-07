Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH TAKI DIGITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY TNHH TAKI DIGITAL
Mức lương
5 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 5 - 10 Triệu
Tham gia vào quy trình phát triển phần mềm trong các dự án thực tế của công ty.
Làm việc remote tại nhà, tham gia các dự án phát triển ứng dụng Android của công ty
Làm việc trực tiếp với leader nhiều kinh nghiệm, leader sẽ giao công việc theo tuần. Leader sẽ hướng dẫn đào tạo về quy trình làm việc, chuyên môn lập trình Android kotlin.
Chủ động hoàn thành các công việc được giao.
Với Mức Lương 5 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Toán-Tin,...
Ưu tiên làm việc được từ 4 ngày/ 1 tuần trở lên.
Kỹ năng: Làm việc nhóm, tư duy logic, khả năng học hỏi cao.
Có kiến thức cơ bản vê lập trình Android Kotlin, ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm đi thực tập ở các công ty về Kotlin.
Tại CÔNG TY TNHH TAKI DIGITAL Thì Được Hưởng Những Gì
Lương từ 5 triệu/ tháng trở lên (phụ thuộc vào số giờ làm được trong tháng).
Được đào tạo kiến thức, kỹ năng trong kiểm thử phần mềm.
Được tham gia dự án thực tế của công ty.
Cơ hội lên nhân viên chính thức sau 3-6 tháng thực tập.
Môi trường trẻ trung năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TAKI DIGITAL
