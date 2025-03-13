Tuyển Lập trình viên GREEN FIELD GROUP LIMITED LIABILITY COMPANY làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại GREEN FIELD GROUP LIMITED LIABILITY COMPANY
- Hà Nội:
- 43 Đ. Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Đến 15 Triệu
JM Studio là một công ty khởi nghiệp năng động và sáng tạo, chuyên phát triển ứng dụng
Android chất lượng cao. Với đội ngũ kỹ sư trẻ trung, đam mê và giàu kinh nghiệm, chúng tôi đã
tạo ra những ứng dụng thu hút hàng triệu lượt tải trên thị trường.
Tại JM Studio, bạn sẽ được:
• Làm việc với những dự án thực tế, góp phần tạo ra những ứng dụng hữu ích cho cộng
đồng.
• Tham gia vào môi trường làm việc năng động, sáng tạo, nơi bạn được khuyến khích phát
huy tối đa tiềm năng của bản thân.
• Học hỏi những kiến thức và kỹ năng mới nhất về phát triển ứng dụng Android.
• Có cơ hội phát triển bản thân và trở thành một kỹ sư ứng dụng Android chuyên nghiệp.
Bạn đang tìm kiếm một môi trường làm việc năng động, sáng tạo để phát triển đam mê
ứng dụng Android của mình? Hãy tham gia cùng JM Studio!
• Phát triển các ứng dụng Android theo tài liệu thiết kế.
• Phối hợp với nhóm Kiểm thử kiểm tra và sửa lỗi của ứng dụng.
• Hỗ trợ, sửa lỗi sau triển khai.
Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Lập trình java, kotlin tốt.
• Kiến thức chuyên sâu về nền tảng Android, lập trình Android, cơ sở dữ liệu.
• Sử dụng thành thạo công cụ Android Studio.
• Nắm vững các kiến thức nền tảng về Android: Activity, Service, Broadcast Receiver
cũng như có kỹ năng năng cao để xử lý các vấn đề liên quan đến Memory, performance,
multithreading.
• Có hiểu biết về Android Jetpack component (Navigation, Hilt, Lifecycle...), Android
Architecture (MVVM x Clean Architecture) là một lợi thế
• Có thể sử dụng các công cụ Git.
• Khả năng đọc hiểu tài liệu (tiếng việt, tiếng anh).
• Khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
• Nhanh nhẹn, cẩn thận, có trách nhiệm, tư duy tốt, chịu được áp lực công việc.
Tại GREEN FIELD GROUP LIMITED LIABILITY COMPANY Thì Được Hưởng Những Gì
• Lương cạnh tranh, theo chuyên môn và kinh nghiệm.
• Lương tháng thứ 13+
• Xét tăng lương 1 lần/năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại GREEN FIELD GROUP LIMITED LIABILITY COMPANY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
