Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/04/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU

Lập trình viên

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa nhà Ladeco, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Phối hợp với BA để đưa ra bản thiết kế phần mềm.
Thiết kế DB, luồng xử lý, xây dựng và triển khai các giải pháp phần mềm.
Viết các tài liệu kỹ thuật liên quan đến dự án.
Kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi chuyển giao cho tester.
Phối hợp với tester để khoanh vùng ảnh hưởng khi bàn giao, cũng như tự thực hiện các test case bắt buộc pass trước khi bàn giao.
Sửa lỗi và hỗ trợ các thành viên trong nhóm.
Nghiên cứu và phát triển các phần mềm, sản phẩm, module mới

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học đại học chuyên ngành công nghệ thông tin.
Hiểu và sử dụng thành thạo các ngôn ngữ html5, css, jaca, jquery.
Hiểu biết về css preprocessor như sass/less. Ưu tiên các bạn biết vuejs, sẽ được đào tạo thêm nếu chưa có kinh nghiệm.
Sử dụng được ít nhất một công cụ phát triển front-end: vs code, intellij, …
Có nền tảng cấu trúc dữ liệu và giải thuật tốt, có khả năng đọc hiểu và code các thuật toán cơ bản.
Có khả năng làm việc độc lập, học hỏi nhanh; có kỹ năng quản lý thời gian.
Chăm chỉ, trung thực, đáng tin cậy, tư duy đổi mới.
Tính cam kết và kỷ luật cao.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ đãi ngộ
Thu nhập: có hỗ trợ nếu làm việc tốt.
Được ưu tiên để trở thành nhân viên chính thức nếu làm việc tốt.
2. Môi trường làm việc
Môi trường trẻ trung, năng động, luôn khuyến khích nhân viên chủ động, sáng tạo trong công việc.
Được đào tạo, hướng dẫn, thực hành trên các dự án cụ thể.
Công ty có pantry, tủ lạnh, lò vi sóng, máy pha cà phê

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở chính: Tầng 08 tòa nhà LADECO, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Thành Phố Hà Nội, Hà Nội

