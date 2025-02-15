Tuyển Lập trình viên IVY Construction Co., Ltd, làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Tuyển Lập trình viên IVY Construction Co., Ltd, làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

IVY Construction Co., Ltd,
Ngày đăng tuyển: 15/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
IVY Construction Co., Ltd,

Lập trình viên

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại IVY Construction Co., Ltd,

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 6, Center Point, 27 Lê Văn Lương, Nhân Chính,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Thu thập, tìm hiểu nghiệp vụ và yêu cầu hệ thống từ phía khách hàng/nội bộ công ty
Hỗ trợ, khuyến nghị khách hàng/nội bộ công ty trong việc định hướng yêu cầu của sản phẩm
Tạo, quản lý hệ thống tài liệu: danh sách các tính năng (Feature List), tài liệu đặc tả hệ thống (System Requirement Specification), danh sách kịch bản sử dụng (Use case list), bố cục sản phẩm (Wire frame), ...
Chịu trách nhiệm chính trong các buổi tìm hiểu và bàn giao nghiệp vụ (Knowledge Transfer)
Lên ý tưởng giao diện tạo mock-up cho sản phẩm
Hỗ trợ Quản lý dự án trong việc xác định phạm vi công việc của dự án, lập kế hoạch và ước lượng công việc
Hỗ trợ Quản lý dự án trong quá trình nghiệm thu sản phẩm
Hỗ trợ Quản lý dự án trong việc xác định phân tích phản hồi của khách hàng/nội bộ công ty
Làm cầu nối giữa bộ phận sản xuất và phát triển sản phẩm với khách hàng hoặc nội bộ công ty.
Hỗ trợ nhóm kiểm thử sản phẩm.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các ngành liên quan đến toán, kinh tế, khoa học máy tính, công nghệ thông tin, hoặc tương đương
Có khả năng sử dụng tiếng Anh để nghiên cứu và viết tài liệu
Có kiến thức, kinh nghiệm về những quy trình, nghiệp vụ thông dụng liên quan đến kinh tế, tài chính, quản lý doanh nghiệp.
Giao tiếp hiệu quả
Nhanh nhẹn, tỉ mỉ, chính xác, tinh thần trách nhiệm cao

Tại IVY Construction Co., Ltd, Thì Được Hưởng Những Gì

Hình thức công việc: Toàn thời gian Từ thứ 2 đến thứ 6(8:00 AM - 5:00 PM)
Có chế độ làm việc WFH 3 ngày/ tháng, được thêm ngày phép trong tháng sinh nhật nhân viên.
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN,...theo quy định luật lao động.
Lộ trình thăng tiến, có cơ hội lên vị trí cao hơn xét theo kết quả làm việc.
Thưởng các ngày sinh nhật, lễ, Tết;
Làm việc trong ngành giáo dục, có cơ hội và môi trường sử dụng và phát triển tiếng Anh.
Được đào tạo, hướng dẫn các kỹ năng nghiệp vụ (On-job training).
Các hoạt động xây dựng đội nhóm, du lịch công ty.
Lương tháng 13, thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh của công ty.
Không bắt buộc đồng phục, thoải mái, linh động trong lựa chọn trang phục.
Phụ cấp laptop, gửi xe.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại IVY Construction Co., Ltd,

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

IVY Construction Co., Ltd,

IVY Construction Co., Ltd,

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lầu 3, tòa nhà Quỳnh Lan, 60 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-lap-trinh-vien-thu-nhap-den-20-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job299272
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Lập trình viên FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT
Hạn nộp: 15/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần The First One
Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần The First One làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần The First One
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH QuestX
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH QuestX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH QuestX
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 58 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Lập trình viên FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT
Hạn nộp: 15/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần The First One
Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần The First One làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần The First One
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH QuestX
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH QuestX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH QuestX
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DIQIT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 22 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DIQIT VIỆT NAM
20 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
25 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần ITS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu Công ty cổ phần ITS GLOBAL
Tới 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Edulive Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Edulive Toàn Cầu
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên Chi Nhánh Miền Bắc - Công Ty TNHH Một Thành Viên Tiếp Vận Gemadept làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu Chi Nhánh Miền Bắc - Công Ty TNHH Một Thành Viên Tiếp Vận Gemadept
9 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Mazii Job làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Mazii Job
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU
Tới 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần Techainer làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Techainer
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Dấu Cộng làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Dấu Cộng
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AMCOLAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AMCOLAB
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO - CHI NHÁNH HÀ NỘI
18 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ Phần Giải Pháp và Ứng Dụng Doanh Nghiệp Netbase làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu Công ty Cổ Phần Giải Pháp và Ứng Dụng Doanh Nghiệp Netbase
20 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRUNG THƯỢNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRUNG THƯỢNG
14 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN NEXAR làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN NEXAR
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 75 - 95 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
75 - 95 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ Phần Giải Pháp và Ứng Dụng Doanh Nghiệp Netbase làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ Phần Giải Pháp và Ứng Dụng Doanh Nghiệp Netbase
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 19 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
14 - 19 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ Phần Giải Pháp và Ứng Dụng Doanh Nghiệp Netbase làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu Công ty Cổ Phần Giải Pháp và Ứng Dụng Doanh Nghiệp Netbase
20 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH HOHAMA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH HOHAMA VIỆT NAM
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần ITS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu Công ty cổ phần ITS GLOBAL
Tới 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ Phần Giải Pháp và Ứng Dụng Doanh Nghiệp Netbase làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu Công ty Cổ Phần Giải Pháp và Ứng Dụng Doanh Nghiệp Netbase
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Lập trình viên Tổng Công Ty Mạng Lưới Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tổng Công Ty Mạng Lưới Viettel
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Chi Nhánh Miền Bắc - Công Ty TNHH Một Thành Viên Tiếp Vận Gemadept làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu Chi Nhánh Miền Bắc - Công Ty TNHH Một Thành Viên Tiếp Vận Gemadept
9 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên IVY Construction Co., Ltd, làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 27 Triệu IVY Construction Co., Ltd,
Tới 27 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Wavez Technologies làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Wavez Technologies
20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Tích hợp hệ thống quản lý quốc tế làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Tích hợp hệ thống quản lý quốc tế
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Tổng Công Ty Mạng Lưới Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tổng Công Ty Mạng Lưới Viettel
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MOBIWORK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MOBIWORK VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm