Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần Xtransfrorm làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Mức lương Đến 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 28 Thành Thái, Dịch Vọng,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Đến 25 Triệu

Tham gia xây dựng và phát triển UI/UX các ứng dụng web/app, đảm bảo hiệu suất và khả năng tương thích cao

Áp dụng các thư viện JavaScript và framework hiện đại như ReactJS, NextJS, Vue.js.. để tối ưu hóa hiệu suất và khả năng bảo trì. Đảm bảo tiêu chuẩn coding convention và các best practices

Tích hợp các API back-end một cách hiệu quả thông qua RESTful API

Thực hiện các hoạt động kiểm thử (unit test, integration test) để đảm bảo chất lượng code và tính ổn định của hệ thống

Tham gia phân tích yêu cầu kỹ thuật, tư vấn giải pháp, thiết kế và xây dựng ứng dụng tối ưu phù hợp với yêu cầu của khách hàng

Tham gia vào thiết kế và review source code

Tham gia vào việc tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng web, đảm bảo tốc độ tải trang nhanh và trải nghiệm người dùng mượt mà.

Nghiên cứu công nghệ, kiến trúc hiện đại và đề xuất áp dụng vào dự án sao cho phù hợp

Tham gia đào tạo, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm với các thành viên khác trong nhóm, hỗ trợ họ nâng cao kỹ năng và hoàn thành tốt công việc

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc với tư cách là Lập trình viên Front-end.

Có kinh nghiệm lập trình ReactJS, sử dụng Framework NextJS

Thành thạo HTML, CSS, JavaScript (ES6+)

Hiểu biết sâu về Responsive Design và các công cụ phát triển UI như Sass, taiwind,...

Kinh nghiệm với các công cụ như: Git, Cloudflare.

Có kinh nghiệm làm việc với các API back-end và hiểu biết về kiến trúc RESTful.

Hiểu biết về các nguyên tắc tối ưu hóa hiệu suất Frontend và kỹ thuật SEO.

Có khả năng giải quyết vấn đề và giao tiếp hiệu quả.

Có khả năng nghiên cứu và tìm hiểu công nghệ mới nhanh chóng

Tại Công ty cổ phần Xtransfrorm Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: upto 25M, thỏa thuận theo năng lực.

Lương tháng 13 và thưởng cuối năm theo tình hình công ty.

Chính sách BHXH, BHYT và các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và của Công ty.

Được tham gia các dự án lớn, tiếp cận với nhiều công nghệ mới.

Môi trường làm việc thân thiện, năng động.

Du lịch, team building cùng công ty hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Xtransfrorm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin