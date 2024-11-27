Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH MTV Seven làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH MTV Seven làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH MTV Seven
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Công Ty TNHH MTV Seven

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty TNHH MTV Seven

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Phước:

- 19 đường số 8 KĐT ĐA Phước, Huyện Đồng Phú

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phát triển, bảo trì và tối ưu hóa website của công ty, đảm bảo hiệu suất và tính bảo mật của hệ thống.
- Thiết kế, triển khai và nâng cấp các tính năng mới cho website, hỗ trợ trải nghiệm người dùng và tối ưu hóa SEO.
- Quản lý và triển khai các chiến dịch quảng cáo Google Ads nhằm tăng lượng truy cập và doanh thu từ website.
- Phân tích dữ liệu từ Google Ads, tối ưu hoá ngân sách quảng cáo, nghiên cứu từ khóa và cải thiện chiến lược quảng cáo.
- Xử lý các vấn đề kỹ thuật liên quan đến website, cải thiện tốc độ tải trang và đảm bảo khả năng hiển thị trên các thiết bị và trình duyệt.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong phát triển và quản lý website.
- Thành thạo HTML, CSS, JavaScript, PHP, WordPress và các công cụ phát triển web khác.
- Có kiến thức về SEO và các công cụ tối ưu hóa website.
- Có kinh nghiệm trong việc triển khai và quản lý chiến dịch quảng cáo Google Ads.
- Kỹ năng phân tích số liệu từ Google Analytics, Google Tag Manager và các công cụ đo lường khác.
- Tư duy sáng tạo, có khả năng làm việc độc lập và phối hợp tốt với các phòng ban khác.
- ƯU TIÊN NỮ

Tại Công Ty TNHH MTV Seven Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thử việc: 4 triệu VND.
- Lương chính thức: từ 5 triệu đến 30 triệu VND, tùy theo năng lực và hiệu quả công việc.
- Du lịch trong và ngoài nước mỗi năm.
- Thưởng lễ, lương tháng 13 khi làm việc từ 6 tháng trở lên.
- Thưởng KPI và hoa hồng dựa trên kết quả công việc.
- Bếp ăn riêng phục vụ cơm trưa cho nhân viên.
- Khu vực nghỉ ngơi riêng biệt cho nam và nữ.
- Có quầy bar trong khu vực làm việc.
- Đóng bảo hiểm theo nhu cầu của nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Seven

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH MTV Seven

Công Ty TNHH MTV Seven

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 145 Lê Văn Duyệt, Phường Nại Hiên Đông, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

