Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia vào dự án phát triển phần mềm về cho các khách hàng trong và ngoài nước
Tìm hiểu yêu cầu, phân tích dự án và coding.
Địa điểm làm việc: Thanh Xuân, Hà Nội
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm về:
HTML/CSS, HTML5/CSS3, SASS, SCSS, Bootstrap
Framework Angular hoặc React.js
Sử dụng các thư viện test như Jest, react-testing-library
Session, Token
Cache trình duyệt, web socket, service workers
Có các kỹ năng lập trình tốt như: phân tích, đưa giải pháp để giải quyết các vấn đề;
Tốt nghiệp Đại Học một trong các chuyên ngành: CNTT, Toán Tin, Điện tử viễn thông Hoặc có chứng chỉ lập trình viên tương đương (Aptech, Quốc tế)
Ưu tiên:
Có kinh nghiệm về:
Hiểu biết về Redux đối với React JS, RxJS đối với Angular.
Thiết kế UI/UX, Material design.
Có kinh nghiệm, hiểu biết về Micro-Frontend
Có kinh nghiệm làm việc trong ngành tài chính ngân hàng, am hiểu nghiệp vụ ngân hàng
Có kiến thức và kinh nghiệm làm việc trên nền tảng Backbase
Có kinh nghiệm làm việc theo mô hình Agile/Scrum
Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Nhật
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm, upto 30 triệu/tháng
Thưởng lương mềm dự án lên đến 2.5 tháng lương/năm
Thưởng ngày lễ, tết theo quy định chung từng năm
Xét lương 1 lần/ năm và đột xuất nếu hoàn thành tốt công việc
Nghỉ thứ 7, chủ nhật, hưởng 12 ngày phép/năm
Hưởng đầy đủ các chính sách bảo hiểm Ytế, BHXH, BH Thất nghiệp theo luật Lao động
Sau 12 tháng làm việc được hưởng thêm gói bảo hiểm sức khỏe 24/7 theo chính sách từng năm
Công ty có chính sách khuyến học: hỗ trợ chi phí cho các khóa học bên ngoài, hỗ trợ 100% chi phí thi các chứng chỉ liên quan đến IT, kỹ năng mềm
Hưởng chế độ nghỉ mát 1 lần/năm, chế độ Teambuilding hàng quý
Có chính sách thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỉ, sinh nhật cho bản thân và người nhà
Được tạo mọi cơ hội để nâng cao năng lực và phát triển năng lực bản thân.
Chính sách khuyến học hấp dẫn; công ty sẽ chi trả 50% chi phí học, 100% chi phí thi và tăng lương theo chính sách
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
