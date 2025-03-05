Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ MVTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 20 Triệu

Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ MVTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 20 Triệu

Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ MVTECH
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ MVTECH

Lập trình viên

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ MVTECH

Mức lương
Từ 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Toà nhà Sevin Office, số 609 Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Từ 20 Triệu

- Xây dựng phần mềm, giải pháp tới an toàn thông tintrên nền tảng web, Windows,Linux.
-Phối hợp các thành viên khác trong nhóm tích hợp các tính năng hệ thống.
-Phối hợp với bộ phận quản lý chất lượng đảm bảo chất lượng hệ thống.

Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Đại học chính quy loại Khá trở lên chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Toán – Tin, Điện tử viễn thông,...hoặc các chuyên ngành kỹ thuật khác liên quan.
-Trình độ tiếng Anh tương đương tối thiểu 550 điểm Toeic.
-Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm liên quan đến vị trí ứng tuyển.
-Sử dụng tốt ít nhất 1 ngôn ngữ lập trình (C/C++/Java/Golang/Android/iOS).
-Có kiến thức nền tảng về công nghệ thông tin, ngôn ngữ mô hình hóa UML; quy trình phát triển phần mềm và toàn bộ vòng đời ứng dụng; mạng máy tính (các loại mạng, kiến trúc mạng, lập trình mạng, giao thức); ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SQL, làm việc với hệ quản trị cơ sở dữ liệu, cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

Tại Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ MVTECH Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Min 20tr (Thoả thuận theo năng lực)
-Xét tăng lương theo năng lực và kết quả công việc định kỳ 1 lần/năm. Hoặc tăng lương đột xuất theo hiệu quả công việc.
-Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ nhà nước ban hành.
-Tham gia các khóa đào tạo chuyên môn và ôn thi các chứng chỉ CNTT Quốc tế miễn phí tại công ty.
-Được tham gia các chương trình đào tạo trước khi bắt đầu công việc và trong quá trình làm việc theo yêu cầu công việc.
-Chính sách phát triển, thăng tiến theo Career Path có lộ trình với từng vị trí, từng phòng ban. Có cơ hội tiếp cận với các công nghệ mới nhất: Cloud, Big data...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ MVTECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ MVTECH

Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ MVTECH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Toà nhà Sevin Office, số 609 Hoàng Mai, Trung Liệt, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-lap-trinh-vien-thu-nhap-tu-20-trieu-vnd-tai-ha-noi-job328649
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Lập trình viên FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT
Hạn nộp: 15/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần The First One
Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần The First One làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần The First One
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH QuestX
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH QuestX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH QuestX
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Star Invest Việt Nam
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Star Invest Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Công ty CP Star Invest Việt Nam
Hạn nộp: 26/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 31 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ
Hạn nộp: 26/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QOV
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH QOV làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH QOV
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Hưng Yên Còn 9 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS làm việc tại Phú Thọ thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Hạn nộp: 26/10/2025
Phú Thọ Nghệ An Vĩnh Phúc Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Lập trình viên FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT
Hạn nộp: 15/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần The First One
Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần The First One làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần The First One
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH QuestX
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH QuestX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH QuestX
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Lập trình viên Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 6 Triệu Bellsystem24 VietNam
5 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghệ Trường Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghệ Trường Thành
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên A.N.LAB (Công ty CP Trung tâm nghiên cứu A.N) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận A.N.LAB (Công ty CP Trung tâm nghiên cứu A.N)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM B&K làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM B&K
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam
Tới 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 28 Triệu CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM
22 - 28 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Phú Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Phú Minh
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần phần mềm REVOTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu Công ty cổ phần phần mềm REVOTECH
Tới 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam - chi nhánh Hải Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam - chi nhánh Hải Dương
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Sungrow Power (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Sungrow Power (Việt Nam)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ DINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ DINA
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC
25 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN MPGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MPGROUP
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ WAVEZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ WAVEZ
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÂN TÍCH BIỂN BẠC làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÂN TÍCH BIỂN BẠC
14 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH phần mềm Twendee làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH phần mềm Twendee
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 28 Triệu Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam
25 - 28 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 45 - 100 Triệu JobsGO Recruit
45 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên NOUS BY SUN LIFE làm việc tại Hà Nội thu nhập 45 - 100 Triệu NOUS BY SUN LIFE
45 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN MPGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MPGROUP
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Servers.com VN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Servers.com VN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 28 Triệu Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam
25 - 28 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần phầm mềm tài chính ngân hàng Tinh Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 28 Triệu Công ty cổ phần phầm mềm tài chính ngân hàng Tinh Vân
20 - 28 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 28 Triệu Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam
25 - 28 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Ngân Hàng TMCP Tiên Phong TPBank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Tiên Phong TPBank
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Ngân Hàng TMCP Tiên Phong TPBank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Tiên Phong TPBank
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Ngân Hàng TMCP Tiên Phong TPBank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Tiên Phong TPBank
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm