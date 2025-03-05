Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ MVTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 20 Triệu

Mức lương Từ 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toà nhà Sevin Office, số 609 Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Từ 20 Triệu

- Xây dựng phần mềm, giải pháp tới an toàn thông tintrên nền tảng web, Windows,Linux.

-Phối hợp các thành viên khác trong nhóm tích hợp các tính năng hệ thống.

-Phối hợp với bộ phận quản lý chất lượng đảm bảo chất lượng hệ thống.

Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Đại học chính quy loại Khá trở lên chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Toán – Tin, Điện tử viễn thông,...hoặc các chuyên ngành kỹ thuật khác liên quan.

-Trình độ tiếng Anh tương đương tối thiểu 550 điểm Toeic.

-Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm liên quan đến vị trí ứng tuyển.

-Sử dụng tốt ít nhất 1 ngôn ngữ lập trình (C/C++/Java/Golang/Android/iOS).

-Có kiến thức nền tảng về công nghệ thông tin, ngôn ngữ mô hình hóa UML; quy trình phát triển phần mềm và toàn bộ vòng đời ứng dụng; mạng máy tính (các loại mạng, kiến trúc mạng, lập trình mạng, giao thức); ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SQL, làm việc với hệ quản trị cơ sở dữ liệu, cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

Tại Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ MVTECH Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Min 20tr (Thoả thuận theo năng lực)

-Xét tăng lương theo năng lực và kết quả công việc định kỳ 1 lần/năm. Hoặc tăng lương đột xuất theo hiệu quả công việc.

-Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ nhà nước ban hành.

-Tham gia các khóa đào tạo chuyên môn và ôn thi các chứng chỉ CNTT Quốc tế miễn phí tại công ty.

-Được tham gia các chương trình đào tạo trước khi bắt đầu công việc và trong quá trình làm việc theo yêu cầu công việc.

-Chính sách phát triển, thăng tiến theo Career Path có lộ trình với từng vị trí, từng phòng ban. Có cơ hội tiếp cận với các công nghệ mới nhất: Cloud, Big data...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ MVTECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.