Tuyển Lập trình viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Extreme Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 25 Triệu

Công ty trách nhiệm hữu hạn Extreme Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 04/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
Công ty trách nhiệm hữu hạn Extreme Việt Nam

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Extreme Việt Nam

Mức lương
Từ 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Nam Tu Liem, Ha Noi, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Từ 25 Triệu

Nội dung công việc
Phát triển và duy trì các ứng dụng web sử dụng PHP.
Hỗ trợ thiết kế, xây dựng và triển khai các tính năng mới.
Làm việc với các nhóm liên quan để đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ và đạt chất lượng.
Tham gia vào tối ưu hóa và cải thiện mã nguồn để tăng hiệu suất và bảo mật.
Yêu cầu ứng viên
Từ 3 năm kinh nghiệm với PHP và các framework như Laravel, Symfony.
Nắm vững kiến thức về MySQL và tối ưu hóa truy vấn cơ sở dữ liệu.
Hiểu biết cơ bản về HTML, CSS, JavaScript và các công nghệ web.
Khả năng làm việc nhóm tốt và tinh thần chủ động học hỏi.
Có kinh nghiệm với các dịch vụ cloud (AWS, Google Cloud, Azure) là một lợi thế.
Quyền lợi
Review lương: 2 lần/ năm; Thưởng: 2 lần/ năm; Thưởng doanh thu dự án theo quý.
12 ngày nghỉ phép, 3 ngày nghỉ hè và 4 đến 5 ngày nghỉ có lương của riêng công ty/ năm.
Tham gia hoạt động câu lạc bộ: Bóng bàn, bơi, bóng đá, đọc sách, E-sports (PES, AOE, CS, LOL)...
Được tôn vinh nhân viên xuất sắc hàng tháng/ quý/ năm.
Mỗi tháng sẽ có ít nhất một sự kiện dành cho nhân viên.
Được tham gia 6 lần teambuilding trong 1 năm (theo dự án và theo section).
Được đào tạo thêm nghiệp vụ, công nghệ mới và ngoại ngữ giao tiếp.
extreme việt nam là công ty Cổ phần đang hoạt động lĩnh vực IT Phần mềm tại Hà Nội. Hiện tại chúng tôi đang cần tuyển vị trị trí "Lập Trình Viên .Net (Middle)", "Developers (Level Middle)". với các kỹ năng như HTML, CSS, PHP .Bạn sẽ được hưởng các chế độ phúc lợi như Bảo Hiểm Y Tế, Chăm Sóc Sức Khỏe khi làm việc tại extreme việt nam.

Với Mức Lương Từ 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

HTML
CSS
PHP

Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Extreme Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo Hiểm Y Tế
Chăm Sóc Sức Khỏe
Cơ Hội Thăng Tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Extreme Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty trách nhiệm hữu hạn Extreme Việt Nam

Công ty trách nhiệm hữu hạn Extreme Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 31, tòa nhà Keangnam Hà Nội Landmark 72, Lô E6, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

