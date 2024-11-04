Tuyển Lập trình viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Extreme Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 25 Triệu

Nội dung công việc

Phát triển và duy trì các ứng dụng web sử dụng PHP.

Hỗ trợ thiết kế, xây dựng và triển khai các tính năng mới.

Làm việc với các nhóm liên quan để đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ và đạt chất lượng.

Tham gia vào tối ưu hóa và cải thiện mã nguồn để tăng hiệu suất và bảo mật.

Yêu cầu ứng viên

Từ 3 năm kinh nghiệm với PHP và các framework như Laravel, Symfony.

Nắm vững kiến thức về MySQL và tối ưu hóa truy vấn cơ sở dữ liệu.

Hiểu biết cơ bản về HTML, CSS, JavaScript và các công nghệ web.

Khả năng làm việc nhóm tốt và tinh thần chủ động học hỏi.

Có kinh nghiệm với các dịch vụ cloud (AWS, Google Cloud, Azure) là một lợi thế.

Quyền lợi

Review lương: 2 lần/ năm; Thưởng: 2 lần/ năm; Thưởng doanh thu dự án theo quý.

12 ngày nghỉ phép, 3 ngày nghỉ hè và 4 đến 5 ngày nghỉ có lương của riêng công ty/ năm.

Tham gia hoạt động câu lạc bộ: Bóng bàn, bơi, bóng đá, đọc sách, E-sports (PES, AOE, CS, LOL)...

Được tôn vinh nhân viên xuất sắc hàng tháng/ quý/ năm.

Mỗi tháng sẽ có ít nhất một sự kiện dành cho nhân viên.

Được tham gia 6 lần teambuilding trong 1 năm (theo dự án và theo section).

Được đào tạo thêm nghiệp vụ, công nghệ mới và ngoại ngữ giao tiếp.

