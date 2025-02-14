Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH DNC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 60 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Luật sư Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tư vấn các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp trong các lĩnh vực bao gồm: đầu tư, doanh nghiệp, lao động, hợp đồng và các vấn đề pháp lý khác phát sinh trong hoạt động của khách hàng doanh nghiệp;

Tham gia tố tụng, đại diện theo ủy quyền theo sự phân công của công ty;

Các công việc/nghiệp vụ nghề nghiệp khác theo phân công của lãnh đạo Công ty.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ tốt nghiệp Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế - Luật;

Đã có Thẻ Luật sư hoặc trong thời gian chờ cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư/Thẻ Luật sư;

Có tối thiểu 2 – 3 năm kinh nghiệm về tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng;

Tiếng anh: nghe, nói, đọc, viết (kỹ năng viết, đọc hiểu là bắt buộc);

Kỹ năng xử lý công việc độc lập và các kỹ năng mềm khác;

Có định hướng nghề nghiệp rõ ràng, đam mê nghề nghiệp, có tinh thần học hỏi.

Tại Công ty Luật TNHH DNC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn;

Tham gia BHXH, BHYT, hưởng chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết... theo quy định của Bộ luật Lao động;

Các chế độ khác theo quy định của Bộ luật Lao động và quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Luật TNHH DNC

