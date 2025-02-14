Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH DNC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Luật sư Tại Công ty Luật TNHH DNC
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 60 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Luật sư Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Tư vấn các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp trong các lĩnh vực bao gồm: đầu tư, doanh nghiệp, lao động, hợp đồng và các vấn đề pháp lý khác phát sinh trong hoạt động của khách hàng doanh nghiệp;
Tham gia tố tụng, đại diện theo ủy quyền theo sự phân công của công ty;
Các công việc/nghiệp vụ nghề nghiệp khác theo phân công của lãnh đạo Công ty.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/nữ tốt nghiệp Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế - Luật;
Đã có Thẻ Luật sư hoặc trong thời gian chờ cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư/Thẻ Luật sư;
Có tối thiểu 2 – 3 năm kinh nghiệm về tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng;
Tiếng anh: nghe, nói, đọc, viết (kỹ năng viết, đọc hiểu là bắt buộc);
Kỹ năng xử lý công việc độc lập và các kỹ năng mềm khác;
Có định hướng nghề nghiệp rõ ràng, đam mê nghề nghiệp, có tinh thần học hỏi.
Đã có Thẻ Luật sư hoặc trong thời gian chờ cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư/Thẻ Luật sư;
Có tối thiểu 2 – 3 năm kinh nghiệm về tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng;
Tiếng anh: nghe, nói, đọc, viết (kỹ năng viết, đọc hiểu là bắt buộc);
Kỹ năng xử lý công việc độc lập và các kỹ năng mềm khác;
Có định hướng nghề nghiệp rõ ràng, đam mê nghề nghiệp, có tinh thần học hỏi.
Tại Công ty Luật TNHH DNC Thì Được Hưởng Những Gì
Lương, thưởng trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn;
Tham gia BHXH, BHYT, hưởng chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết... theo quy định của Bộ luật Lao động;
Các chế độ khác theo quy định của Bộ luật Lao động và quy định của công ty.
Tham gia BHXH, BHYT, hưởng chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết... theo quy định của Bộ luật Lao động;
Các chế độ khác theo quy định của Bộ luật Lao động và quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Luật TNHH DNC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI