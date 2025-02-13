Tuyển Luật sư Công Ty TNHH Đo Đạc - Tư Vấn - Thiết Kế - Xây Dựng Tình Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Luật sư Công Ty TNHH Đo Đạc - Tư Vấn - Thiết Kế - Xây Dựng Tình Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Đo Đạc - Tư Vấn - Thiết Kế - Xây Dựng Tình Phát
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Công Ty TNHH Đo Đạc - Tư Vấn - Thiết Kế - Xây Dựng Tình Phát

Luật sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Luật sư Tại Công Ty TNHH Đo Đạc - Tư Vấn - Thiết Kế - Xây Dựng Tình Phát

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 666/41 Đ. Lê Trọng Tấn, Bình Hưng Hoà, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Vietnam, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Luật sư Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và thực hiện các chiến lược pháp lý để hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi của khách hàng, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.
Thực hiện các công việc nghiên cứu và phân tích pháp lý để cập nhật và cung cấp thông tin pháp lý cho khách hàng và các bộ phận khác của công ty.
Hỗ trợ và tham gia vào việc xây dựng và cập nhật các quy trình, chính sách, và hướng dẫn pháp lý của công ty để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có Chứng chỉ hành nghề Luật sư, bằng cử nhân Luật hoặc tương đương, với ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý.
Có hiểu biết sâu sắc về các quy định pháp luật hiện hành tại Việt Nam, đặc biệt là về luật đất đai - luật dân sự, luật hình sự và luật thương mại.
Có kỹ năng phân tích và tư vấn pháp lý tốt, với khả năng đưa ra ý kiến pháp lý độc lập và chính xác.
Có kỹ năng giao tiếp tốt, với khả năng trình bày và giải thích các vấn đề pháp lý phức tạp cho khách hàng và các bộ phận khác của công ty.
Có kỹ năng quản lý thời gian và công việc tốt, với khả năng ưu tiên và hoàn thành các nhiệm vụ một cách hiệu quả.
Có khả năng làm việc độc lập và trong đội nhóm, với khả năng hợp tác và hỗ trợ đồng nghiệp để đạt được mục tiêu chung.

Tại Công Ty TNHH Đo Đạc - Tư Vấn - Thiết Kế - Xây Dựng Tình Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận
12 tháng lương cơ bản
1 tháng lương thưởng
Được tham gia BHXH, BHTN và BHYT
Được hưởng chế độ nghỉ lễ, tết và các ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đo Đạc - Tư Vấn - Thiết Kế - Xây Dựng Tình Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Đo Đạc - Tư Vấn - Thiết Kế - Xây Dựng Tình Phát

Công Ty TNHH Đo Đạc - Tư Vấn - Thiết Kế - Xây Dựng Tình Phát

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 666/41 Lê Trọng Tấn, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

