Tuyển Market Research Carlsberg Vietnam làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

1. Account Receivable:

• Theo dõi/đối chiếu công nợ chi tiết theo định kỳ và gửi chi tiết công nợ theo yêu cầu của khách hàng

• Support bộ phận bán hàng liên quan khách hàng kênh GT, bán bia nội bộ, kiểm tra chứng từ đổi trả hàng của khách hàng, release SRO (Sales Return Order) trả hàng.

• Xử lý điều chỉnh/xóa bỏ hóa đơn/vỏ két, theo dõi tiến độ đảm bảo xử lý kịp thời theo quy định, xuất hóa đơn chiết khấu cho khách hàng.

• Kiểm tra và xử lý hoàn cược của khách hàng, điều chỉnh công nợ vỏ của khách hàng/nhà vận tải.

• Thanh toán chiết khấu cho khách hàng theo hợp đồng/các thông báo chiết khấu từng thời kì.

• Xử lý quyết toán công nợ / thanh lý / chuyển nhượng hợp đồng khách hàng.

• Lưu trữ hợp đồng, thỏa thuận chuyển nhượng, quyết toán công nợ khách hàng.

• Theo dõi/phê duyệt/lưu trữ dữ liệu khách hàng, rà soát thông tin khách hàng định kỳ.

• Giám sát/kiểm tra các giao dịch liên quan đến AR, kết hợp các bộ phận thực hiện theo đúng quy trình.

• Báo cáo đối chiếu các giao dịch bán hàng từ SOD/SRO đến khi ghi nhận hệ thống/báo cáo tuổi nợ.

• Kiểm tra hồ sơ các chương trình trade marketing thanh toán bằng tiền, vỏ két.

• Kiểm tra và xử lý hồ sơ trả hàng cho bên bán (Công ty sản xuất), xuất hóa đơn/hạch toán hóa đơn chiết khấu IC cuối tháng.

• Duyệt PON chuyển Pallet/CO2/N2 từ Công ty sản xuất qua Công ty thương mại.

• Hạch toán, đảm bảo tuân thủ quy định của công ty và Thuế