Tuyển Marketing CÔNG TY TNHH CAMELIA BRAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH CAMELIA BRAND
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
CÔNG TY TNHH CAMELIA BRAND

Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Tại CÔNG TY TNHH CAMELIA BRAND

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 31/4 Hoàng Việt, Phường 4, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Hoạch định chiến lược Marketing đồng bộ với chiến lược phát triển kinh doanh;
Lập kế hoạch và triển khai chiến lược Marketing của Công ty: Xây dựng thương hiệu, chịu trách nhiệm về phát triển nội dung, các hoạt động PR, sự kiện và quảng cáo để đảm bảo đồng bộ với kế hoạch kinh doanh của Công ty;
Quản lý hoạt động của các kênh truyền thông Marketing Online (các kênh Social Media) lẫn hoạt động Marketing Offline (Cửa hàng) của Công ty;
Nghiên cứu thị trường, đối thủ, khách hàng, xu hướng, phối hợp bộ phận khác để xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu và đưa ra chiến lược Marketing phù hợp;
Quản lý ngân sách : Quản lý và phân bổ ngân sách Marketing hiệu quả để đạt được mục tiêu đề ra;
Quản lý vận hành team Marketing: Định hướng, tuyển dụng, đào tạo, quản lý giám sát, chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của team Marketing. Phối hợp công việc với các phòng ban khác để đạt hiệu quả cao nhất;
Xây dựng kế hoạch cho từng chiến dịch/sự kiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu;
Đo lường và báo cáo kết quả hoạt động của team Marketing theo tuần/tháng/quý/năm;
Đề xuất phát triển các cơ hội tiếp thị mới;
Xây dựng mối quan hệ với các cơ quan truyền thông;
Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp của Giám Đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing hoặc các ngành liên quan;
Có ít nhất 2 - 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương;
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành Thời trang, Bán lẻ, Mỹ phẩm,...;
Có tư duy mục tiêu, tư duy hệ thống tốt;
Kiến thức tốt về Marketing, Branding, PR, Event, Media;
Kỹ năng lãnh đạo và giao tiếp, giải quyết vấn đề tốt;
Có thẩm mỹ, nhạy bén với xu hướng thị trường, đam mê với ngành thời trang là một lợi thế;
Sáng tạo, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH CAMELIA BRAND Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận theo năng lực;
Lương tháng thứ 13; thưởng lễ, Tết; BHXH theo luật định,...;
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, công bằng, sáng tạo;
Nhân viên mua hàng với ưu đãi hấp dẫn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CAMELIA BRAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CAMELIA BRAND

CÔNG TY TNHH CAMELIA BRAND

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 31/4 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

