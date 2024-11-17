Tuyển Sales Marketing công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại Tân Trường Giang làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại Tân Trường Giang
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại Tân Trường Giang

Sales Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Marketing Tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại Tân Trường Giang

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 627 đường Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Viết bài, chạy quảng cáo sản phẩm qua Facebook. (Được đào tạo cơ bản)
- Giới thiệu, tư vấn sản phẩm, phát triển mạng lưới quan hệ khách hàng
- Đánh giá nhu cầu khách hàng dựa trên mục tiêu công ty, cung cầu của thị trường.
- Thuyết phục khách hàng đặt hàng và chăm sóc khách hàng.
- Tạo đơn và theo dõi đơn hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tư vấn và chăm sóc khách hàng.
- Làm việc nhóm, làm việc độc lập.
- Quản lý thời gian bán hàng.
- Xây dựng mối quan hệ tích cực và tin cậy đối với khách hàng.
- Giải quyết vấn đề.
- Chạy quảng cáo trên các nền tảng xã hội.

Tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại Tân Trường Giang Thì Được Hưởng Những Gì

- Được cung cấp toàn bộ công cụ làm việc
- Môi trường trẻ trung năng động
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại Tân Trường Giang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại Tân Trường Giang

công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại Tân Trường Giang

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 627 đường Giải Phóng, Giáp Bát,Hoàng Mai,HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

