Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp Quốc tế HHG làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Sô 6 Lô E2/D21 khu Liền kề, Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Hỗ trợ sáng tạo và triển khai nội dung (bài PR, bài chuẩn SEO, kịch bản, ấn phẩm truyền thông) trên các kênh truyền thông online và offline của công ty (Website, Fanpage, v.v.). Tham gia sản xuất Video truyền thông: Viết kịch bản, làm mẫu dẫn dắt, và edit video. Hỗ trợ nghiên cứu đối thủ, phân tích insight khách hàng, sản phẩm và dịch vụ nhằm lập kế hoạch truyền thông và triển khai nội dung hiệu quả. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của leader.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 4 đang theo học các chuyên ngành Du lịch, Xã hội & Nhân văn, Báo chí, Marketing hoặc Kinh tế. Khả năng viết tốt. Có năng khiếu tham gia dẫn dắt chương trình/video theo kịch bản Sáng tạo, tư duy logic. Cẩn thận, nhiệt tình, ham học hỏi.

Tại Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp Quốc tế HHG Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo chuyên sâu về các kỹ năng Content Marketing (Content SEO, Content bán hàng, Content PR) và cách sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao hiệu suất. Cơ hội tiếp cận các công cụ hỗ trợ content như phần mềm thiết kế PTS, AI và kiến thức Digital Marketing. Được cung cấp đầy đủ công cụ làm việc: máy tính, phần mềm phân tích, AI hỗ trợ. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo và phát triển cá nhân. Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp Quốc tế HHG

