Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp Quốc tế HHG làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp Quốc tế HHG
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp Quốc tế HHG

Marketing/PR/Quảng cáo

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp Quốc tế HHG

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Sô 6 Lô E2/D21 khu Liền kề, Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Hỗ trợ sáng tạo và triển khai nội dung (bài PR, bài chuẩn SEO, kịch bản, ấn phẩm truyền thông) trên các kênh truyền thông online và offline của công ty (Website, Fanpage, v.v.).
Tham gia sản xuất Video truyền thông: Viết kịch bản, làm mẫu dẫn dắt, và edit video.
Hỗ trợ nghiên cứu đối thủ, phân tích insight khách hàng, sản phẩm và dịch vụ nhằm lập kế hoạch truyền thông và triển khai nội dung hiệu quả.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của leader.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 4 đang theo học các chuyên ngành Du lịch, Xã hội & Nhân văn, Báo chí, Marketing hoặc Kinh tế.
Khả năng viết tốt.
Có năng khiếu tham gia dẫn dắt chương trình/video theo kịch bản
Sáng tạo, tư duy logic.
Cẩn thận, nhiệt tình, ham học hỏi.

Tại Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp Quốc tế HHG Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo chuyên sâu về các kỹ năng Content Marketing (Content SEO, Content bán hàng, Content PR) và cách sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao hiệu suất.
Cơ hội tiếp cận các công cụ hỗ trợ content như phần mềm thiết kế PTS, AI và kiến thức Digital Marketing.
Được cung cấp đầy đủ công cụ làm việc: máy tính, phần mềm phân tích, AI hỗ trợ.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo và phát triển cá nhân.
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp Quốc tế HHG

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp Quốc tế HHG

Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp Quốc tế HHG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 5,6 Khu biệt thự Liền Kề - Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

