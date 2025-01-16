Tuyển Lập trình viên Java CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, Tòa văn phòng Meco Complex, ngõ 102 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Java Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Lập trình chính trong các dự án phát triển Web/Mobile với ngôn ngữ chính là Java

Tham gia đầy đủ công đoạn phát triển của dự án, tham gia đóng góp ý kiến, lên plan, tham gia phát triển hệ thống.

Hỗ trợ đơn vị trong việc training, xây dựng group Java.

Các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH chính quy chuyên ngành về CNTT hoặc liên quan đến máy tính

Có từ 2 năm kinh nghiệm dự án thực tế dự án Java trở lên

Có kinh nghiệm phát triển ứng dụng Web/Mobile

Có kinh nghiệm về OOP, Design Pattern, Restful API, Message Queue

Sử dụng thành thạo 1 trong các DBMS như: Postgres, MySQL, MongoDB, Oracle

Sử dụng thành thạo Gitlab, Jira, Confluence Yes

Có kinh nghiệm làm việc với CI/CD

Có kiến thức về design patterns và unit test (Junit, TestNG, NUnit)

Nắm vững về HTML, CSS, JavaScript, Jquery là một điểm cộng

Khả năng tự nghiên cứu, phân tích và giải quyết vấn đề

Khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm

Sẵn sàng học hỏi các công nghệ mới cần thiết cho công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10-25 M Net

Hưởng đầy đủ quyền lợi theo luật lao động

Thưởng T13, các ngày lễ Tết theo tình hình tài chính công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN

