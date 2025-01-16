Tuyển Lập trình viên Java CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Tuyển Lập trình viên Java CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN
Ngày đăng tuyển: 16/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN

Lập trình viên Java

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Java Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, Tòa văn phòng Meco Complex, ngõ 102 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Java Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Lập trình chính trong các dự án phát triển Web/Mobile với ngôn ngữ chính là Java
Tham gia đầy đủ công đoạn phát triển của dự án, tham gia đóng góp ý kiến, lên plan, tham gia phát triển hệ thống.
Hỗ trợ đơn vị trong việc training, xây dựng group Java.
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH chính quy chuyên ngành về CNTT hoặc liên quan đến máy tính
Có từ 2 năm kinh nghiệm dự án thực tế dự án Java trở lên
Có kinh nghiệm phát triển ứng dụng Web/Mobile
Có kinh nghiệm về OOP, Design Pattern, Restful API, Message Queue
Sử dụng thành thạo 1 trong các DBMS như: Postgres, MySQL, MongoDB, Oracle
Sử dụng thành thạo Gitlab, Jira, Confluence Yes
Có kinh nghiệm làm việc với CI/CD
Có kiến thức về design patterns và unit test (Junit, TestNG, NUnit)
Nắm vững về HTML, CSS, JavaScript, Jquery là một điểm cộng
Khả năng tự nghiên cứu, phân tích và giải quyết vấn đề
Khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm
Sẵn sàng học hỏi các công nghệ mới cần thiết cho công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10-25 M Net
Hưởng đầy đủ quyền lợi theo luật lao động
Thưởng T13, các ngày lễ Tết theo tình hình tài chính công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Toà nhà Văn Phòng HH1 Meco Complex, Ng. 102 Trường Chinh, Phương Đình, Đống Đa, Hà Nội, Vietnam.

