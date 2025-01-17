Tuyển Dịch vụ quảng cáo HARMONY-GEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Ngõ 57 Láng Hạ,Hà Nội

Mô Tả Công Việc

-Mặt hàng trang sức bạc nhỏ nhẹ

-Ca làm việc linh động, nhiều khung giờ để ứng viên sắp xếp

-Không yêu cầu kinh nghiệm, ứng viên chưa có kinh nghiệm livestream sẽ được đào tạo

-Chấp nhận sinh viên làm partime, tạo điều kiện sắp xếp lịch làm việc phù hợp với lịch học

-Chỉ livestream không yêu cầu quay video hay sản xuất content.

Yêu Cầu Công Việc

-Giới tính: Nữ

-Có tay đẹp là một lợi thế

-Sẫn sàng làm việc ngày cuối tuần, ngày lễ (Tết Nguyên Đán nghỉ)

-Có thể gắn bó lâu dài với công việc

Tại HARMONY-GEMY Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập hấp dẫn từ 7.000.000-10.000.000 (bao gồm lương + thưởng)

-Môi trường làm việc thoải mái, trẻ trung

-Công ty đã có kinh nghiệm kinh doanh online nhiều năm, có tệp khách hàng ổn định.

-Thưởng lễ Tết, liên hoan, du lịch hàng năm cùng công ty

-Ứng viên gắn bó lâu dài sẽ hỗ trợ tham gia BHXH

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HARMONY-GEMY

