Tuyển Dịch vụ quảng cáo HARMONY-GEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại HARMONY-GEMY
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Ngõ 57 Láng Hạ,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
-Mặt hàng trang sức bạc nhỏ nhẹ
-Ca làm việc linh động, nhiều khung giờ để ứng viên sắp xếp
-Không yêu cầu kinh nghiệm, ứng viên chưa có kinh nghiệm livestream sẽ được đào tạo
-Chấp nhận sinh viên làm partime, tạo điều kiện sắp xếp lịch làm việc phù hợp với lịch học
-Chỉ livestream không yêu cầu quay video hay sản xuất content.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Giới tính: Nữ
-Có tay đẹp là một lợi thế
-Sẫn sàng làm việc ngày cuối tuần, ngày lễ (Tết Nguyên Đán nghỉ)
-Có thể gắn bó lâu dài với công việc
Tại HARMONY-GEMY Thì Được Hưởng Những Gì
-Thu nhập hấp dẫn từ 7.000.000-10.000.000 (bao gồm lương + thưởng)
-Môi trường làm việc thoải mái, trẻ trung
-Công ty đã có kinh nghiệm kinh doanh online nhiều năm, có tệp khách hàng ổn định.
-Thưởng lễ Tết, liên hoan, du lịch hàng năm cùng công ty
-Ứng viên gắn bó lâu dài sẽ hỗ trợ tham gia BHXH
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HARMONY-GEMY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
