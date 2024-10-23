Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 7, Tòa nhà Sacombank, số 76 Quang Trung, Phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, TP Nha Trang ...và 4 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

“MÔI GIỚI TẬP SỰ ” là chương trình tuyển dụng kết hợp đào tạo CÓ HƯỞNG LƯƠNG diễn ra định kỳ tại Rồng Việt dành riêng cho các cá nhân mong muốn trở thành một Chuyên viên Tư vấn chứng khoán nhưng lại chưa có kinh nghiệm. Đến với chương trình Môi giới tập sự, BẠN sẽ được đào tạo để bổ sung những kiến thức, kỹ năng còn thiếu và được huấn luyện thực tế thông qua việc thực hiện công việc của một nhân viên chính thức, cụ thể như sau:
“MÔI GIỚI TẬP SỰ ”
CÓ HƯỞNG LƯƠNG
Tìm kiếm, phát triển khách hàng mới và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại; Thực hiện tư vấn cho khách hàng về việc mở tài khoản, kỹ thuật giao dịch, chiến lược đầu tư, kế hoạch tài chính, danh mục đầu tư,... Cập nhật và cung cấp thông tin về thị trường chứng khoán cho khách hàng; Thu thập, phân tích, cung cấp thông tin, hỗ trợ khách hàng thực hiện giao dịch; Quản lý các hoạt động liên quan đến giao dịch và tài khoản chứng khoán của khách hàng.
Tìm kiếm, phát triển khách hàng mới và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại;
Thực hiện tư vấn cho khách hàng về việc mở tài khoản, kỹ thuật giao dịch, chiến lược đầu tư, kế hoạch tài chính, danh mục đầu tư,...
Cập nhật và cung cấp thông tin về thị trường chứng khoán cho khách hàng;
Thu thập, phân tích, cung cấp thông tin, hỗ trợ khách hàng thực hiện giao dịch;
Quản lý các hoạt động liên quan đến giao dịch và tài khoản chứng khoán của khách hàng.
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ chứng khoán - Hướng dẫn sử dụng phần mềm; Phân tích Báo cáo tài chính doanh nghiệp; Phân tích kỹ thuật, xây dựng danh mục đầu tư; Kỹ năng viết báo cáo/ bản tin doanh nghiệp; Các kỹ năng mềm trong công việc: kỹ năng phát triển khách hàng, kỹ năng thuyết trình, copywriting,
Giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ chứng khoán - Hướng dẫn sử dụng phần mềm;
Phân tích Báo cáo tài chính doanh nghiệp;
Phân tích kỹ thuật, xây dựng danh mục đầu tư;
Kỹ năng viết báo cáo/ bản tin doanh nghiệp;
Các kỹ năng mềm trong công việc: kỹ năng phát triển khách hàng, kỹ năng thuyết trình, copywriting,

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối đang theo học các trường Đại học Khối ngành kinh tế; Các ứng viên đã tốt nghiệp Đại học nhưng chưa có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Chứng khoán; Có đam mê, mong muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực Đầu tư tài chính; Tự tin, năng động, cầu tiến và chịu được áp lực cao; Có kinh nghiệm ở các vị trí phát triển kinh doanh/tư vấn tài chính/chuyên viên quan hệ khách hàng là một lợi thế.
Sinh viên năm cuối đang theo học các trường Đại học Khối ngành kinh tế;
Các ứng viên đã tốt nghiệp Đại học nhưng chưa có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Chứng khoán;
Có đam mê, mong muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực Đầu tư tài chính;
Tự tin, năng động, cầu tiến và chịu được áp lực cao;
Có kinh nghiệm ở các vị trí phát triển kinh doanh/tư vấn tài chính/chuyên viên quan hệ khách hàng là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội huấn luyện:
- Được hỗ trợ các phương tiện làm việc (chỗ ngồi, điện thoại bàn, ...); - Được hỗ trợ hoàn thành báo cáo/khóa luận tốt nghiệp; - Được đào tạo để trở thành nhân viên chính thức.
Phúc lợi: Được hưởng thù lao 50% trên doanh số ròng, phụ cấp thêm nếu đạt các điều kiện theo yêu cầu;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 141 Nguyễn Du, P.Bến Thành, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

