Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giáo Dục Va Đào Tạo Sài Gòn Nhân Văn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 30 Triệu

Mức lương 8 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Đặng Thế Phong , Tân Phú

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 8 - 30 Triệu

- Nhận data khách hàng tiềm năng từ bộ phận Marketing qua các nguồn Facebook,... (không áp lực trong việc tìm kiếm khách hàng)

- Tư vấn, sắp xếp khoá học tiếng Anh online phù hợp theo nhu cầu của khách hàng

- Thực hiện cuộc gọi ra tới khách hàng đã để lại thông tin quan tâm đến khóa học và chốt đơn

- Công việc hoàn toàn làm tại văn phòng, không đi thị trường, không phải tìm kiếm khách hàng

- Công ty cung cấp máy tính, điện thoại và data khách hàng

Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên

- Có kinh nghiệm 1 năm trở lên ở vị trí telasales, chăm sóc khách hàng, tư vấn bán hàng online,….

- Có giọng nói tốt

- Vi tính văn phòng cơ bản

- Ưu tiên cho ứng viên có phẩm chất nhanh nhẹn, hoạt ngôn, linh hoạt trong công việc

Tại Công Ty TNHH Giáo Dục Va Đào Tạo Sài Gòn Nhân Văn Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng (6 - 15 triệu) + hoa hồng (2 - 10%) => Thu nhập từ 8 triệu - 30 triệu hoặc có thể hơn tùy thuộc vào năng lực cá nhân.

- Được đánh giá hiệu suất công việc - review THU NHẬP theo định kỳ và có thể phát sinh nếu có thành tích đặc biệt

- Thưởng Lễ Tết, thưởng chuyên cần.

- Cơ hội huấn luyện: được tham gia khóa học đào tạo nâng cao kỹ năng nghiệp vụ và kỹ năng mềm

- Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp, năng động

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng dựa theo định hướng của cá nhân - team cùng Công ty

- Phúc lợi xã hội đầy đủ theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giáo Dục Va Đào Tạo Sài Gòn Nhân Văn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin