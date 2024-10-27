Tuyển Môi Giới thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Môi Giới thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT Pro Company
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT Pro Company

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 3 Tòa nhà Becamex Tower, số 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thủ Dầu Một ...và 4 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

“MÔI GIỚI TẬP SỰ ” là chương trình tuyển dụng kết hợp đào tạo CÓ HƯỞNG LƯƠNG diễn ra định kỳ tại Rồng Việt dành riêng cho các cá nhân mong muốn trở thành một CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN ĐẦU TƯ nhưng lại chưa có kinh nghiệm. Đến với chương trình Môi giới tập sự, BẠN sẽ được đào tạo để bổ sung những kiến thức, kỹ năng còn thiếu và được huấn luyện thực tế thông qua việc thực hiện công việc của một nhân viên chính thức, cụ thể như sau:

CÓ HƯỞNG LƯƠNG
Tìm kiếm, phát triển khách hàng mới và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại; Thực hiện tư vấn cho khách hàng về việc mở tài khoản, kỹ thuật giao dịch, chiến lược đầu tư, kế hoạch tài chính, danh mục đầu tư,... Cập nhật và cung cấp thông tin về thị trường chứng khoán cho khách hàng; Thu thập, phân tích, cung cấp thông tin, hỗ trợ khách hàng thực hiện giao dịch; Quản lý các hoạt động liên quan đến giao dịch và tài khoản chứng khoán của khách hàng.
Tìm kiếm, phát triển khách hàng mới và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại;
Thực hiện tư vấn cho khách hàng về việc mở tài khoản, kỹ thuật giao dịch, chiến lược đầu tư, kế hoạch tài chính, danh mục đầu tư,...
Cập nhật và cung cấp thông tin về thị trường chứng khoán cho khách hàng;
Thu thập, phân tích, cung cấp thông tin, hỗ trợ khách hàng thực hiện giao dịch;
Quản lý các hoạt động liên quan đến giao dịch và tài khoản chứng khoán của khách hàng.
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ chứng khoán - Hướng dẫn sử dụng phần mềm; Phân tích Báo cáo tài chính doanh nghiệp; Phân tích kỹ thuật, xây dựng danh mục đầu tư; Kỹ năng viết báo cáo/ bản tin doanh nghiệp; Các kỹ năng mềm trong công việc: kỹ năng phát triển khách hàng, kỹ năng thuyết trình, copywriting,
Giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ chứng khoán - Hướng dẫn sử dụng phần mềm;
Phân tích Báo cáo tài chính doanh nghiệp;
Phân tích kỹ thuật, xây dựng danh mục đầu tư;
Kỹ năng viết báo cáo/ bản tin doanh nghiệp;
Các kỹ năng mềm trong công việc: kỹ năng phát triển khách hàng, kỹ năng thuyết trình, copywriting,

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối đang theo học các trường Đại học Khối ngành kinh tế; tài chính, chứng khoán Các ứng viên đã tốt nghiệp Đại học nhưng chưa có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Chứng khoán; Có đam mê, mong muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực Đầu tư tài chính; Tự tin, năng động, cầu tiến và chịu được áp lực cao; Có kinh nghiệm ở các vị trí phát triển kinh doanh/tư vấn tài chính/chuyên viên quan hệ khách hàng là một lợi thế.
Sinh viên năm cuối đang theo học các trường Đại học Khối ngành kinh tế; tài chính, chứng khoán
Các ứng viên đã tốt nghiệp Đại học nhưng chưa có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Chứng khoán;
Có đam mê, mong muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực Đầu tư tài chính;
Tự tin, năng động, cầu tiến và chịu được áp lực cao;
Có kinh nghiệm ở các vị trí phát triển kinh doanh/tư vấn tài chính/chuyên viên quan hệ khách hàng là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội huấn luyện:
Được hỗ trợ các phương tiện làm việc (chỗ ngồi, điện thoại bàn, ...); Được hỗ trợ hoàn thành báo cáo/khóa luận tốt nghiệp; Được đào tạo để trở thành nhân viên chính thức.
Được hỗ trợ các phương tiện làm việc (chỗ ngồi, điện thoại bàn, ...);
Được hỗ trợ hoàn thành báo cáo/khóa luận tốt nghiệp;
Được đào tạo để trở thành nhân viên chính thức.
Phúc lợi: Được hưởng thù lao 50% trên doanh số ròng, phụ cấp thêm nếu đạt các điều kiện theo yêu cầu;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT Pro Company

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 141 Nguyễn Du, P.Bến Thành, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-moi-gioi-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job234200
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Viet Nam Concentrix Services làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu Công ty TNHH Viet Nam Concentrix Services
8 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình (HBC) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình (HBC)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh HecoLand làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận HecoLand
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển System Engineer Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH LOVEHEALTH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH LOVEHEALTH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VILAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 2 USD CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VILAB
18 - 2 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CHI NHÁNH MOBIFONE SERVICE ĐỒNG NAI - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 11 Triệu CHI NHÁNH MOBIFONE SERVICE ĐỒNG NAI - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE
7 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH MORI GENIUS EDUCATION VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MORI GENIUS EDUCATION VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CẦU VỒNG TUỔI THƠ - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC CẦU VỒNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu CHI NHÁNH CẦU VỒNG TUỔI THƠ - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC CẦU VỒNG
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN MINH TRÍ THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN MINH TRÍ THÀNH
10 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA DEKSAIR VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA DEKSAIR VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CTY TNHH EAST TÂN PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu CTY TNHH EAST TÂN PHÁT
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚ NHUẬN FOOD SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚ NHUẬN FOOD SÀI GÒN
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH SYSTEMEXE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SYSTEMEXE VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển AI Engineer INNOTECH VIETNAM CORPORATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận INNOTECH VIETNAM CORPORATION
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ENIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ENIC
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên Kinderworld International Group (Singapore International School) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Kinderworld International Group (Singapore International School)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate PUMA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 100 - 150 USD PUMA
100 - 150 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiểm toán viên Bank Sinopac - Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Bank Sinopac - Ho Chi Minh City Branch
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng ca Hệ Thống Giáo Dục Vinschool làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Hệ Thống Giáo Dục Vinschool
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk/IT support Scotch Australian Grammar School (AGS) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Scotch Australian Grammar School (AGS)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng ca Tập Đoàn Apec (Apec Group) làm việc tại Bình Thuận thu nhập 900 - 11 USD Tập Đoàn Apec (Apec Group)
900 - 11 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer SharkNinja Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 2 USD SharkNinja Vietnam
15 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên Abbott làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Abbott
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing La Vie Limited Liability Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận La Vie Limited Liability Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Intelligence Chi Nhánh Công Ty TNHH KPMG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Chi Nhánh Công Ty TNHH KPMG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Global Fashion Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 1 USD Công Ty TNHH Global Fashion Việt Nam
700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Thami Shipping & Airfreight Corp. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 300 - 1 USD Thami Shipping & Airfreight Corp.
300 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm