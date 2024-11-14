Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty TNHH Truyền Thông Tầm Nhìn Cộng làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty TNHH Truyền Thông Tầm Nhìn Cộng làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Truyền Thông Tầm Nhìn Cộng
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Công Ty TNHH Truyền Thông Tầm Nhìn Cộng

Graphic Design/Illustration/Animation

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Tầm Nhìn Cộng

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 22X5 Ngõ 60 Dương Khuê, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Ứng viên được lựa chọn sẽ chịu trách nhiệm thiết kế và sản xuất đồ họa chuyển động và đồ hoạ hoạt hình chất lượng cao cho các dự án truyền thông đa phương tiện, bao gồm sản xuất video, chiến dịch quảng cáo và nền tảng kỹ thuật số.
Thiết kế và tạo chuyển động đồ họa, xử lý typography, hiệu ứng hình ảnh, và tổng hợp hình ành
Tạo kịch bản phân cảnh (storyboard), style frames, và phác thảo chuyển động để trực quan hóa và truyền tải nội dung ý tưởng
Sản xuất hoạt hình, chuyển cảnh, và hiệu ứng hình ảnh cho các dự án video, chỉnh sửa video ngắn
Luôn cập nhật các xu hướng, kỹ thuật và phần mềm mới nhất trong ngành đồ họa chuyển động

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cử nhân Thiết kế Đồ họa, Hoạt hình, Video (hoặc kinh nghiệm tương đương)
Có kinh nghiệm từ 1-2 năm trở lên
Thành thạo các phần mềm tiêu chuẩn trong ngành như After Effects, Premiere Pro, Illustrator, Photoshop, Cinema 4D
Hiểu biết sâu sắc về các nguyên tắc đồ họa chuyển động, kỹ thuật hoạt hình và cách kể chuyện bằng hình ảnh
Có khả năng làm việc hợp tác chặt chẽ với các nhóm liên chức năng, bao gồm biên tập video, nhà sản xuất và giám đốc

Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Tầm Nhìn Cộng Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương : Thương Lượng
- Lương cứng + thưởng hàng tháng nếu bạn làm tốt công việc được giao
- Làm việc trong môi trường trẻ: 100% là dân 9x
- Các chế độ đãi ngộ theo quy định từng thời điểm của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Tầm Nhìn Cộng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Truyền Thông Tầm Nhìn Cộng

Công Ty TNHH Truyền Thông Tầm Nhìn Cộng

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5 Tòa nhà StarTower, Dương Đình Nghệ, Q.Cầu Giấy, Hà nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

