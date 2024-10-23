Tuyển Network Engineer Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Network Engineer Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom

Network Engineer

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Network Engineer Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Network Engineer Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Vận hành hệ thống mạng, hệ thống an ninh thông tin lớp network của ngân hàng. Theo dõi hệ thống: Xem xét các thông tin từ phần mềm giám sát để có các thông số và cảnh báo của toàn hệ thống. Khắc phục sự cố: dựa trên các thông báo lỗi nhận được, phối hợp với các đối tác cung cấp kênh truyền để xử lí. Thực hiện các công việc vận hành đặc biệt: Xử lý các sự cố, vấn đề, thực hiện kiểm thử dự phòng. Thực hiện báo cáo chất lượng, hiệu suất sử dụng mạng theo định kỳ. Cập nhật các tài liệu vận hành hệ thống theo quy trình. Vận hành hệ thống an ninh thông tin lớp network: firewall, IPS, IDS, APT, DDOS...
Vận hành hệ thống mạng, hệ thống an ninh thông tin lớp network của ngân hàng.
Theo dõi hệ thống: Xem xét các thông tin từ phần mềm giám sát để có các thông số và cảnh báo của toàn hệ thống.
Khắc phục sự cố: dựa trên các thông báo lỗi nhận được, phối hợp với các đối tác cung cấp kênh truyền để xử lí.
Thực hiện các công việc vận hành đặc biệt: Xử lý các sự cố, vấn đề, thực hiện kiểm thử dự phòng.
Thực hiện báo cáo chất lượng, hiệu suất sử dụng mạng theo định kỳ.
Cập nhật các tài liệu vận hành hệ thống theo quy trình.
Vận hành hệ thống an ninh thông tin lớp network: firewall, IPS, IDS, APT, DDOS...

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Điện tử Viễn thông, Công nghệ thông tin hoặc tương đương. Có hiểu biết tổng thể, kinh nghiệm vận hành, khai thác mạng lưới và dịch vụ viễn thông. Kinh nghiệm vận hành, khai thác Các giải pháp ANTT về mạng lưới (Firewall, NAC, APT, NetIPS, DDOS...) Có kiến thức về dịch vụ mạng: DNS, LDAP, Web server ... Có kinh nghiệm về networking, routing và switching TCP/IP, LAN/VLAN/WAN, các giao thức định tuyến như RIP, OSPF, EIGRP, ISDN,... Kinh nghiệm vận hành hệ thống cho các ngân hàng, tổ chức tài chính là lợi thế. Có chứng chỉ như CCNP hoặc CCNA Collaboration hoặc Firewall của hãng là lợi thế.
Tốt nghiệp chuyên ngành Điện tử Viễn thông, Công nghệ thông tin hoặc tương đương.
Có hiểu biết tổng thể, kinh nghiệm vận hành, khai thác mạng lưới và dịch vụ viễn thông.
Kinh nghiệm vận hành, khai thác Các giải pháp ANTT về mạng lưới (Firewall, NAC, APT, NetIPS, DDOS...)
Có kiến thức về dịch vụ mạng: DNS, LDAP, Web server ...
Có kinh nghiệm về networking, routing và switching TCP/IP, LAN/VLAN/WAN, các giao thức định tuyến như RIP, OSPF, EIGRP, ISDN,...
Kinh nghiệm vận hành hệ thống cho các ngân hàng, tổ chức tài chính là lợi thế.
Có chứng chỉ như CCNP hoặc CCNA Collaboration hoặc Firewall của hãng là lợi thế.

Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Thì Được Hưởng Những Gì

Đãi ngộ (lương, thưởng, review lương):
– Mức lương 13,000,000 - 20,000,000 VND + KPI tháng/quý/năm + Phúc lợi Lễ tết
– Ký Hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm đầy đủ, nghỉ 12 ngày phép năm, các ngày Lễ, Tết theo quy định Nhà nước.
– Xét thưởng và xét tăng lương 2 lần/ năm.
– Cơ chế lương 3 vòng thu nhập, có thưởng KPI tháng và KPI năm. Công thức lương gói thu nhập năm (Trung bình thu nhập 14 – 15 tháng lương/năm).
– Được tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ của CMC cũng như các hãng công nghệ lớn như Microsoft, IBM, Google ...
– Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Aon Care (điều trị nội trú và ngoại trú) dành cho nhân viên
– Các ngày nghỉ lễ Tết theo quy định của nhà nước và có thưởng theo quy định của công ty
Cơ hội thử thách và phát triển:
– Cơ hội được làm việc tại công ty công nghệ viễn thông tư nhân hàng đầu Việt Nam (As an AWS Advanced Consulting Partner, First Premier Partner of Google Cloud in Viet Nam)
– Cơ hội được tiếp cận, đào sâu những công nghệ mới nhất, tiên tiến nhất với tập khách hàng đa ngành và những dự án siêu khủng
– Được dẫn dắt, hỗ trợ bởi team lead/chuyên gia ưu tú, đầu ngành trong lĩnh vực
– Được ủng hộ, trao quyền cho sáng tạo và đột phá từ người trẻ
Văn hoá môi trường làm việc:
– Làm việc 5 ngày/tuần (khoảng 44h/tuần), nghỉ thứ 7, Chủ Nhật
– Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo, công bằng, kỷ luật
– Văn phòng xanh, đạt tiêu chuẩn quốc tế
– Tham gia gắn kết với tập thể, tổ chức với các hoạt động team building thú vị, các clb chạy và đá bóng, esport,...các party liên hoan của Công ty (sinh nhật, lễ Tết,...)
– Chế độ chăm sóc y tế đặc biệt cho CBNV

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom

Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 11, Tòa nhà CMC, 11 đường Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

