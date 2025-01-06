Tuyển Network Engineer CÔNG TY TNHH IOTLINK làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 76 - 78 Bạch Đằng, Hải Châu, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Network Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

• Hiểu rõ các giao thức mạng (TCP/IP, DNS, DHCP) và cách thiết lập hệ thống mạng nội bộ.

• Kỹ năng giám sát, quản lý firewall, bảo mật mạng cơ bản, và tối ưu hiệu suất mạng.

• Hiểu rõ các giai đoạn phát triển phần mềm và có kinh nghiệm tích hợp các công cụ CI/CD như Jenkins, GitLab CI.

• Kinh nghiệm quản trị hệ thống server (Linux, đặc biệt là Ubuntu).

• Thành thạo các lệnh cơ bản và nâng cao trên Ubuntu, xử lý sự cố hệ thống.

• Biết cài đặt, cấu hình, giám sát và tối ưu hóa hiệu suất server.

• Hiểu biết cơ bản về các nền tảng cloud (AWS, Azure, Google Cloud) là lợi thế.

• Hiểu biết cơ bản về Docker Compose hoặc các công cụ quản lý container tương tự.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ngành Công nghệ Thông tin, Khoa học Máy tính hoặc tương đương.

Có kinh nghiệm quản trị hệ thống server và mạng là 1 lợi thế.

Chứng chỉ liên quan (Linux, Docker, hoặc CCNA) là lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH IOTLINK Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Tháng 13, thưởng lễ/ tết/ sinh nhật, teambuilding, pantry.

Đánh giá tăng lương ít nhất 1 năm/ lần,

BHXH theo Luật, công tác phí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH IOTLINK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.