Tuyển Network Engineer CÔNG TY TNHH IOTLINK làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Network Engineer Tại CÔNG TY TNHH IOTLINK
- Đà Nẵng: 76
- 78 Bạch Đằng, Hải Châu, Hải Châu, Quận Hải Châu
Mô Tả Công Việc Network Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận
• Hiểu rõ các giao thức mạng (TCP/IP, DNS, DHCP) và cách thiết lập hệ thống mạng nội bộ.
• Kỹ năng giám sát, quản lý firewall, bảo mật mạng cơ bản, và tối ưu hiệu suất mạng.
• Hiểu rõ các giai đoạn phát triển phần mềm và có kinh nghiệm tích hợp các công cụ CI/CD như Jenkins, GitLab CI.
• Kinh nghiệm quản trị hệ thống server (Linux, đặc biệt là Ubuntu).
• Thành thạo các lệnh cơ bản và nâng cao trên Ubuntu, xử lý sự cố hệ thống.
• Biết cài đặt, cấu hình, giám sát và tối ưu hóa hiệu suất server.
• Hiểu biết cơ bản về các nền tảng cloud (AWS, Azure, Google Cloud) là lợi thế.
• Hiểu biết cơ bản về Docker Compose hoặc các công cụ quản lý container tương tự.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm quản trị hệ thống server và mạng là 1 lợi thế.
Chứng chỉ liên quan (Linux, Docker, hoặc CCNA) là lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH IOTLINK Thì Được Hưởng Những Gì
Đánh giá tăng lương ít nhất 1 năm/ lần,
BHXH theo Luật, công tác phí.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH IOTLINK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI