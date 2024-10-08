Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND
- Hà Nội: 55 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Phân bổ nguồn khách hàng trên hệ thống CRM cho các phòng ban liên quan để tư vấn cho khách hàng kịp thời
Theo dõi và cạp nhật báo cáo kịp thời về hiệu quả chuyển đổi nguồn Data phân bổ
Nghiên cứu và triển khai hệ thống CRM phù hợp với nhu cầu của bộ phận Kinh doanh và các phòng ban liên quan.
Tối ưu hóa dữ liệu và quy trình vận hành trong CRM, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, đáp ứng hiệu quả các yêu cầu công việc
Chịu trách nhiệm việc trực điện thoại, trả lời điện thoại tổng đài và nối máy tới các bộ phận một cách chính xác, kịp thời. Hướng dẫn & đón tiếp khách đến giao dịch tại Trung tâm với thái độ niềm nở, chu đáo, lịch sự, chuyên nghiệp;
Tư vấn khách hàng các khóa học, lớp học, chương trình khuyến mại, chính sách chiết khấu về nguyên liệu, máy móc pha chế của Trung tâm. (Chủ yếu tư vấn khách qua fanpage và khách đến trung tâm)
Thực hiện soạn thảo và theo dõi hợp đồng dịch vụ theo các thỏa thuận của hai bên
Tracking, theo dõi thông tin khách hàng đến liên hệ công việc với Trung tâm;
Thực hiện thu tiền học phí và báo cáo sổ quỹ hàng ngày;
Nhập dữ liệu vào file theo dõi khách hàng định kỳ theo ngày;
Tổng hợp thông tin khách hàng, thường xuyên cập nhật số lượng học viên đã đăng ký trong sổ, thu thập thông tin về khách hàng, nhu cầu khách hàng, khả năng khách hàng ... Gọi điện, gửi mail chăm sóc khách hàng;
Đề xuất phương án để thúc đẩy hoạt động kinh doanh
Phân bổ nguồn khách hàng trên hệ thống CRM cho các phòng ban liên quan để tư vấn cho khách hàng kịp thời
Theo dõi và cạp nhật báo cáo kịp thời về hiệu quả chuyển đổi nguồn Data phân bổ
Nghiên cứu và triển khai hệ thống CRM phù hợp với nhu cầu của bộ phận Kinh doanh và các phòng ban liên quan.
Tối ưu hóa dữ liệu và quy trình vận hành trong CRM, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, đáp ứng hiệu quả các yêu cầu công việc
Chịu trách nhiệm việc trực điện thoại, trả lời điện thoại tổng đài và nối máy tới các bộ phận một cách chính xác, kịp thời. Hướng dẫn & đón tiếp khách đến giao dịch tại Trung tâm với thái độ niềm nở, chu đáo, lịch sự, chuyên nghiệp;
Tư vấn khách hàng các khóa học, lớp học, chương trình khuyến mại, chính sách chiết khấu về nguyên liệu, máy móc pha chế của Trung tâm. (Chủ yếu tư vấn khách qua fanpage và khách đến trung tâm)
Thực hiện soạn thảo và theo dõi hợp đồng dịch vụ theo các thỏa thuận của hai bên
Tracking, theo dõi thông tin khách hàng đến liên hệ công việc với Trung tâm;
Thực hiện thu tiền học phí và báo cáo sổ quỹ hàng ngày;
Nhập dữ liệu vào file theo dõi khách hàng định kỳ theo ngày;
Tổng hợp thông tin khách hàng, thường xuyên cập nhật số lượng học viên đã đăng ký trong sổ, thu thập thông tin về khách hàng, nhu cầu khách hàng, khả năng khách hàng ... Gọi điện, gửi mail chăm sóc khách hàng;
Đề xuất phương án để thúc đẩy hoạt động kinh doanh
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại Học trở lên khối ngành kinh tế, QTKD,...
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí admin
Có kinh nghiệm trong việc xử lý data trên hệ thống phần mềm quản trị
Quen thuộc với các phần mềm xử lý đơn hàng
Kĩ năng làm việc theo nhóm và chịu được áp lực công việc
Bình tĩnh, có khả năng xử lí các tình huống bị từ chối hoặc các vấn đề phát sinh
Nghe và trả lời khách hàng qua điện thoại
Sử dụng được các phần mềm văn phòng.
Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả
Chịu được áp lực công việc
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND Thì Được Hưởng Những Gì
Mức thu nhập hấp dẫn: Lương cứng 9Tr-12Tr (Không áp KPI) + % Hoa Hồng
Được hưởng các chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ Tết... theo quy định của Nhà nước
Được hưởng các chế độ chính sách và quyền lợi khác theo quy định chung của đơn vị, được đóng BHXH
Được tham gia training về sản phẩm công ty tiêu thụ, được đào tạo về các kiến thức liên quan đến ngành công nghiệp đồ uống.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI