Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 55 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Phân bổ nguồn khách hàng trên hệ thống CRM cho các phòng ban liên quan để tư vấn cho khách hàng kịp thời Theo dõi và cạp nhật báo cáo kịp thời về hiệu quả chuyển đổi nguồn Data phân bổ Nghiên cứu và triển khai hệ thống CRM phù hợp với nhu cầu của bộ phận Kinh doanh và các phòng ban liên quan. Tối ưu hóa dữ liệu và quy trình vận hành trong CRM, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, đáp ứng hiệu quả các yêu cầu công việc Chịu trách nhiệm việc trực điện thoại, trả lời điện thoại tổng đài và nối máy tới các bộ phận một cách chính xác, kịp thời. Hướng dẫn & đón tiếp khách đến giao dịch tại Trung tâm với thái độ niềm nở, chu đáo, lịch sự, chuyên nghiệp; Tư vấn khách hàng các khóa học, lớp học, chương trình khuyến mại, chính sách chiết khấu về nguyên liệu, máy móc pha chế của Trung tâm. (Chủ yếu tư vấn khách qua fanpage và khách đến trung tâm) Thực hiện soạn thảo và theo dõi hợp đồng dịch vụ theo các thỏa thuận của hai bên Tracking, theo dõi thông tin khách hàng đến liên hệ công việc với Trung tâm; Thực hiện thu tiền học phí và báo cáo sổ quỹ hàng ngày; Nhập dữ liệu vào file theo dõi khách hàng định kỳ theo ngày; Tổng hợp thông tin khách hàng, thường xuyên cập nhật số lượng học viên đã đăng ký trong sổ, thu thập thông tin về khách hàng, nhu cầu khách hàng, khả năng khách hàng ... Gọi điện, gửi mail chăm sóc khách hàng; Đề xuất phương án để thúc đẩy hoạt động kinh doanh

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học trở lên khối ngành kinh tế, QTKD,... Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí admin Có kinh nghiệm trong việc xử lý data trên hệ thống phần mềm quản trị Quen thuộc với các phần mềm xử lý đơn hàng Kĩ năng làm việc theo nhóm và chịu được áp lực công việc Bình tĩnh, có khả năng xử lí các tình huống bị từ chối hoặc các vấn đề phát sinh Nghe và trả lời khách hàng qua điện thoại Sử dụng được các phần mềm văn phòng. Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả Chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập hấp dẫn: Lương cứng 9Tr-12Tr (Không áp KPI) + % Hoa Hồng Được hưởng các chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ Tết... theo quy định của Nhà nước Được hưởng các chế độ chính sách và quyền lợi khác theo quy định chung của đơn vị, được đóng BHXH Được tham gia training về sản phẩm công ty tiêu thụ, được đào tạo về các kiến thức liên quan đến ngành công nghiệp đồ uống.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND

