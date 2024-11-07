Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Bình Dương thu nhập 55 - 9 Triệu

Mức lương 55 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Bình Dương

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 55 - 9 Triệu

Thực hiện các bước trong quy trình bán hàng, giới thiệu và tư vấn sản phẩm cho khách hàng.

Thường xuyên kiểm tra cửa hàng, chăm chút hàng hoá, giữ gìn vệ sinh sản phẩm, hướng dẫn khách hàng xem.

Kiểm tra sản phẩm đúng cách.

Vệ sinh khu làm việc hàng ngày.

Luôn duy trì và truyền tải hình ảnh đẹp của sản phẩm, của công ty tới khách hàng.

Tốt nghiệp tối thiểu THPT, Trung Cấp, Cao Đẳng

Nam/ nữ, tuổi từ 18 trở lên, không yêu cầu kinh nghiệm, nhân viên sẽ được đào tạo chuyên nghiệp về sản phẩm, kỹ năng bán hàng...

Yêu thích bán hàng, trẻ em và ngành hàng mẹ và bé.

Vui vẻ, năng động, nhiệt tình, cởi mở

Địa điểm làm việc: Các trung tâm thương mại

Thời gian làm việc: Theo ca xoay 8 tiếng, 6 ngày làm việc/ tuần.

Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + thưởng theo doanh số hấp dẫn + Phụ cấp

Sau thời gian thử việc được kí HĐLĐ và hưởng các chế độ phúc lợi, đãi ngộ theo luật Lao động và chính sách của công ty.

Thưởng các ngày lễ, Tết và lương tháng 13 theo chính sách công ty, 12 ngày phép năm, teambuilding...

Môi trường làm việc trẻ, năng động, thoải mái, chuyên nghiệp, thân thiện.

Cơ hội thăng tiến cao lên các vị trí quản lý.

