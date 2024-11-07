Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Bình Dương thu nhập 55 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng thời trang Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Mức lương
55 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- Bình Dương
Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 55 - 9 Triệu
Thực hiện các bước trong quy trình bán hàng, giới thiệu và tư vấn sản phẩm cho khách hàng.
Thường xuyên kiểm tra cửa hàng, chăm chút hàng hoá, giữ gìn vệ sinh sản phẩm, hướng dẫn khách hàng xem.
Kiểm tra sản phẩm đúng cách.
Vệ sinh khu làm việc hàng ngày.
Luôn duy trì và truyền tải hình ảnh đẹp của sản phẩm, của công ty tới khách hàng.
Với Mức Lương 55 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp tối thiểu THPT, Trung Cấp, Cao Đẳng
Nam/ nữ, tuổi từ 18 trở lên, không yêu cầu kinh nghiệm, nhân viên sẽ được đào tạo chuyên nghiệp về sản phẩm, kỹ năng bán hàng...
Yêu thích bán hàng, trẻ em và ngành hàng mẹ và bé.
Vui vẻ, năng động, nhiệt tình, cởi mở
Địa điểm làm việc: Các trung tâm thương mại
Thời gian làm việc: Theo ca xoay 8 tiếng, 6 ngày làm việc/ tuần.
Nam/ nữ, tuổi từ 18 trở lên, không yêu cầu kinh nghiệm, nhân viên sẽ được đào tạo chuyên nghiệp về sản phẩm, kỹ năng bán hàng...
Yêu thích bán hàng, trẻ em và ngành hàng mẹ và bé.
Vui vẻ, năng động, nhiệt tình, cởi mở
Địa điểm làm việc: Các trung tâm thương mại
Thời gian làm việc: Theo ca xoay 8 tiếng, 6 ngày làm việc/ tuần.
Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng + thưởng theo doanh số hấp dẫn + Phụ cấp
Sau thời gian thử việc được kí HĐLĐ và hưởng các chế độ phúc lợi, đãi ngộ theo luật Lao động và chính sách của công ty.
Thưởng các ngày lễ, Tết và lương tháng 13 theo chính sách công ty, 12 ngày phép năm, teambuilding...
Môi trường làm việc trẻ, năng động, thoải mái, chuyên nghiệp, thân thiện.
Cơ hội thăng tiến cao lên các vị trí quản lý.
Sau thời gian thử việc được kí HĐLĐ và hưởng các chế độ phúc lợi, đãi ngộ theo luật Lao động và chính sách của công ty.
Thưởng các ngày lễ, Tết và lương tháng 13 theo chính sách công ty, 12 ngày phép năm, teambuilding...
Môi trường làm việc trẻ, năng động, thoải mái, chuyên nghiệp, thân thiện.
Cơ hội thăng tiến cao lên các vị trí quản lý.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI