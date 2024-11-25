Tuyển Bán hàng mỹ phẩm CÔNG TY TNHH AN HẢI VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 7 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Miền Nam - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Bán hàng mỹ phẩm Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Nhân viên bán hàng trong lĩnh vực nước hoa và mỹ phẩm cao cấp. Làm việc tại Trung Tâm Thương Mại khu vực HCM

Chào hỏi khách hàng tới cửa hàng.

Trình bày, tư vấn cho khách hàng thành phần, công dụng và cách sử dụng của từng sản phẩm

Giới thiệu các sản phẩm mới cho khách hàng

Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng và giới thiệu sản phẩm mỹ phẩm phù hợp.

Giúp khách hàng tìm kiếm sản phẩm mà họ cần trong cửa hàng.

Đảm bảo hàng hóa trên kệ được sắp xếp gọn gàng và khoa học, đảm bảo số lượng hàng hóa, tránh thất thoát

Hướng dẫn khách hàng cách sử dụng sản phẩm mà họ muốn mua.

Đưa ra lời khuyên về cách trang điểm hoặc chăm sóc da cho khách hàng theo đào tạo của công ty

Giới thiệu chương trình khuyến mại đặc biệt cho khách đến với cửa hàng để khuyến khích họ mua sắm nhiều hơn.

Báo cáo doanh số bán hàng lên quản lý cửa hàng và đặt hàng sản phẩm mới.

Tìm hiểu phân khúc thị trường phù hợp với từng loại sản phẩm của công ty.

Lấy phản hồi từ khách hàng, nhà phân phối để cải thiện chất lượng sản phẩm hoặc mở rộng chiến lược marketing khi cần thiết.

Yêu Cầu Công Việc

Nam/nữ, cao 1m60 trở lên, ngoại hình ưa nhìn

Kỹ năng: Nói chuyện rõ ràng, mạch lạc, giao tiếp linh hoạt, học hỏi nhanh, chịu lắng nghe.

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

Nhanh nhẹn, có kinh nghiệm bán hàng trong lĩnh vực nước hoa, làm đẹp, chăm sóc da, mỹ phẩm cao cấp, quen thuộc với các nhãn hàng nổi tiếng thế giới.

Có kinh nghiệm thu ngân là một lợi thế.

Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng ít nhất 1 năm trở lên.

Biết trang điểm là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH AN HẢI VN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: lương cơ bản + Hoa hồng lên đến 4.5% nếu vượt chỉ tiêu

Chế độ đầy đủ: nghỉ Lễ, Tết theo quy định, tham gia BHYT,BHXH,BHTN,... bao gồm thời gian thử việc

Môi trường làm việc đẹp, sang trọng

Đồng nghiệp thân thiện, gần gũi

Được đào tạo trang điểm cá nhân, kỹ năng bán hàng từ quản lý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AN HẢI VN

